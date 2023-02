Una agenda apretada para los motociclistas del Mundial

Desde finales del 2022, la teníamos clara con el tema de las carreras sprint en el Mundial de Velocidad. Esto implica para todos en el paddock una agenda muy apretada, con prácticas libres, clasificaciones, carreras cortas y el postre dominical.

Por ello el personal de Dorna, ha compartido la programación completa de un Gran Premio y aquí se las vamos a compartir:

Viernes

El primer día de pista seguirán incluyendo dos sesiones de entrenos, lógicamente hablamos de la categoría reina, el primero a las 10:45 am hora local, con una duración de 45 minutos, luego vendrá la segunda tanda, a partir de las 15:00 hora local y esta tendrá una duración de 60 minutos. Esos dos cronos combinados determinarán qué pilotos van a la Q1 y Q2. Es decir, no se tiene en cuenta la FP3 como antes.

Valga la pena aclarar que para los expertos en esta carrera de motos, ya hay un punto diferenciador, pues antes eran llamadas Prácticas Libres, ahora son solo prácticas.

En la categoría intermedia serán dos sesiones de 40 minutos y Moto3, donde estará David Alonso, tendrá dos tandas de 35 minutos. A diferencia de MotoGP estas dos categorías si requieren de la Práctica 3 par pasar a la Q1 y Q2.

Sábado

Lo que la organización espera con estos cambios en el cronograma sabatino, es vender más entradas. Ahora con Sesión de entrenos de 30 minutos para MotoGP. Luego la Q1 a partir de las 10:50 am, luego la Q2 y entre tanto lo pilotos que quedan por fuera de esta última salida, estarán en un escenario cerca del público mientras son entrevistados. Esto sin lugar a dudas acercará a los integrantes del paddock con sus seguidores.

En horas de la tarde, los motociclistas estarán listos para la carrera sprint que durará 15 minutos y comenzará a partir de las 15:00. Tal y como ocurre en el WSBK, el podio estará más cercano a la afición para que los asistentes al evento puedan disfrutarlo de forma más vívida.

En Moto2 y Moto3, cada categoría contará con una P3 de 30 minutos, en horas de la mañana y se conocerán los tiempos combinados para ir a la Q1 y Q2 a partir de las 12:50 para Moto3 y de las 13:45 para Moto2.

El Domingo

Los pilotos de la categoría intermedia y chica, no tendrán warm up. Entre tanto MotoGP saldrá al circuito a las 9:45 para un calentamiento de 10 minutos. Seguirá el desfile de los pilotos por el circuito a las 10 am.

La carrera que abre el plan dominical es la de Moto3, a las 11:00 am, luego sigue Moto2 a las 12:15 y el Gran Premio tendrá lugar a las 14:00.

Una caída el sábado puede dejar por fuera al piloto, para muchos de ellos este es el problema de las carreras sprint

En nuestras palabras una agenda apretada puede significar…

Esto sin duda será una gran exigencia para lo deportistas, sus equipos y sus motos. Algunos han criticado el hecho de tener que arriesgar el sábado la moto y el piloto, si la carrera con la que más puntos van a obtener se disputa el domingo.

Recordemos que son 21 citas en este año y eso implica 42 carreras para los motociclistas de la categoría máxima.

A diferencia de años anteriores, comenzará el mundial en Portugal el 26 de marzo, con su paso por Algarve, luego llegarán hasta tierras argentinas, y finalizarán su circuito por América al llegar a Texas. El primer trazado europeo que recibirá a MotoGP será el de Jerez y cerrará la temporada 2023, el circuito de Valencia. Esta será una agenda apretada y seguramente nos dará muchas sorpresas, esperemos que no sean negativas.