A cinco semanas del inicio de la temporada 2024 del Mundial de Superbike, Toprak ya lleva los colores de BMW, equipo con el que estará en compañía de Michael van der Mark.

En Berlín fueron presentados oficialmente los equipos de BMW Motorrad. El primero es el Rokit BMW Motorrad WorldSBK Team donde está la dupla del turco y el holandés. Pero también fueron presentados Scott Redding y Garrett Gerloff, quienes correrán con el Bonovo action BMW Racing Team.

La presentación fue muy especial, pues se realizó en el nuevo BMW Motorrad Welt de la planta en Berlín. Allí es el punto neurálgico de producción de Motorrad y el lugar donde nació la BMW M 1000 RR.

El día martes los pilotos tuvieron la oportunidad de ir a la planta y tener una sesión de autógrafos con los empleados. El día miércoles recorrieron la zona de producción y vieron sus compañeras de dos ruedas.

Después de debutar con Kawasaki, ganar el mundial de Superbike con Yamaha, el piloto turco dijo adiós a los diapasones y se fue a la casa alemana. Este año será el debut del turco.

Pronto será la hora de verlo en acción con los colores de BMW, pues las sesiones de prueba serán el 24 y 25 de enero en Jerez de la Frontera, España. De ahí viajarán a Phillip Island en Australia donde será el inicio de las competencias. La cita está prevista del 23 al 25 de febrero.

El año pasado no tuvimos necesariamente las mejores condiciones, pero hemos preparado muchas cosas. Ahora ya no queda mucho tiempo hasta Phillip Island. Aunque las dos primeras pruebas se disputan en pistas que no han sido necesariamente nuestro fuerte en el pasado, sigo siendo optimista en cuanto a que tendremos un buen comienzo y llevaremos esta energía positiva a las primeras carreras y a lo largo de toda la temporada.