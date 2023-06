Toprak se va con la Yamaha que ganó el mundial de SBK

En una emotiva ceremonia llevada a cabo en Misano, el equipo Pata Prometeon, hizo entrega de la Yamaha que ganó el mundial de Superbike a Toprak. Con este regalo cierran una alianza de varios años con el piloto turco.

Recordemos que hace poco Toprak anunció que no va más con Yamaha y en cambio pasará a la BMW con la que ganará nuevas experiencias, a partir del 2024.

Así pues en el circuito de Misano, de manos de Eric de Seynes, presidente y director ejecutivo de Yamaha Motor Europa, Toprak recibió la R1 con la que le dio el título del 2021 a la marca de los tres diapasones.

Allí entre la moto y los compañeros de equipo, Toprak estaba visiblemente emocionado. Recordemos que el título se definió en Indonesia. Así pues en medio de la gente que hizo este momento más emotivo, Toprak subió a la Yamaha que ganó el mundial y posó para la foto.

Si bien el dominio casi absoluto de Ducati en los últimos tiempos ha sido un dolor de cabeza para marcas como Kawasaki y Yamaha, no se puede negar que los equipos han dado todo para estar en el podio, pero Bautista y su moto, han sido más consistentes.

Durante la entrega de la moto, vieron el video de la última carrera y le recordaron a los asistentes, que siempre le dijeron a Toprak si ganas el título, la moto será tuya, así pues ése sábado en Misano tras una nueva fecha del WorldSBK, cumplieron la promesa.

Primero que nada, cuando estaba viendo el video de la temporada 2021 me emocioné mucho y sentí que se me saltaban las lágrimas; me trajo muchos recuerdos, a partir de 2019 cuando Yamaha mostró su fe en mí y firmamos juntos. Nos tomó dos años conseguir el título mundial, pero lo logramos y recordaré esa sensación por siempre. Ahora, después de cuatro años, estoy muy triste por irme, pero al mismo tiempo estoy feliz porque Yamaha es una verdadera familia y lo hicimos juntos, no era solo yo, había un equipo de grandes personas a mi lado. Quiero dar las gracias por este regalo increíble, estoy muy sorprendido y emocionado de recibirlo, y muchas gracias por todo lo que Yamaha ha hecho por mí.