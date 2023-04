Texas un nuevo reto para David Alonso

Este fin de semana se correrá la tercera fecha del Mundial de Motociclismo. Austin, representa un nuevo reto para David Alonso en su primer año en Moto3.

Nuevo reto para David Alonso

Llegamos con confianza a la tercera carrera del campeonato. Por lo que he podido ver, el circuito de Austin es un poco peculiar. Parece muy largo, divertido y complejo de memorizar. Será importante familiarizarse con el trazado desde el primer entrenamiento y completar la mayor cantidad de vueltas posibles. Trataremos de hacer como en Argentina, salir activos desde el principio e ir aprendiendo los trucos del circuito».

Estas eran las declaraciones de nuestro representante en el campeonato, previo al inicio del Gran Premio de las Américas. Recordemos que por el momento David ha tenido dos carreras, la primera de ellas en Portugal, donde lamentablemente no pudo cruzar la línea de meta y la segunda y su primer reto del año, en Argentina, donde sumó sus primeros puntos.

Por su parte el compañero del colombiano, Ryusei Yamanaka, ha declarado que su llegada a Austin, no lo deja muy contento, pues el trazado texano no es uno de sus favoritos. Pero aún cuando no hay feeling con el trazado, el piloto japonés está listo para asumir con toda la energía positiva el gran premio estadounidense.

Los horarios para Colombia

Gracias a que el Gran Premio es en este lado del planeta, tendremos la posibilidad de disfrutar de unos horarios más cómodos. Por ello La Revista De Motos les comparte a los interesados los datos claves para seguir a David en su primera prueba en USA.

El día viernes, tendrá dos salidas a pista, la primera a las 9 am y la segunda a las 13:15.

La segunda jornada es el sábado y comienza a las 8:40 am. La Q1 será a las 12:50 y luego sigue la Q2 a partir de las 13:15.

La carrera corta de MotoGP es a las 15 horas, para que estén muy atentos. No sabemos si todo esto será transmitido por ESPN 2, pero es lo más seguro.

Cerramos el fin de semana con la carrera de Moto3 que comienza a las 11 am y así siguen Moto2 y luego MotoGP.