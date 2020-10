Luego de 20 años sin liderar un mundial de velocidad y de otros tantos sin una dupla en el podio, en Aragón, Suzuki cambia la historia en MotoGP.

Con cinco podios en lo que va del año, Joan Mir, es el nuevo número uno de la categoría reina. No fue necesario llevarse la victoria para liderar la general. Algo que no pasaba con Suzuki desde el año 2000, cuando lideró Kenny Roberts Jr. Año en que el estadounidense se quedaría con el título en los 500cc.

Para algunos el tema de la regularidad puede ser todo en estas condiciones tan cambiantes. Justamente esa permanencia en el podio le ha dado a Mir 6 puntos de diferencia de su primer perseguidor.

El joven piloto, no ha podido llevarse la victoria, pues desde Moto3 en Malasia en el 2017, el #36 no gana, pero no quiere decir que su consistencia no haya dado frutos en este 2020.

Por su parte el doblete en el podio de Aragón le da un nuevo aliento a la marca de Hamamatsu que cambia la historia de MotoGP con este resultado.

La diferencia en la general no es mucha y puede cambiar en tan solo un día de carreras, como le pasó a Fabio Quartararo que en Aragón no tuvo el estado físico para afrontar la carrera, luego de dos duros golpes en las prácticas y clasificaciones, el francés estaba muy lastimado para dar el 100% en una pista complicada por las bajas temperaturas.

Sorpresas en Aragón

Si bien Fabio Quartararo logró la pole y partió desde la primera fila con Maverick Viñales y Cal Crutchlow, ninguno de ellos logró mantenerse en los puestos de punta.

En cambio las Suzuki partieron desde el 6 puesto con Mir y el 10° con Rins y desde el 11° con Alex Márquez, quien hizo una salida muy buena y pronto luchaba por los puestos de punta.

Al paso por la bandera a cuadros, Viñales arañaba el podio en cuarto lugar, Cal era 8° y Quartararo 18. Por su parte Takaaki Nakagami se quedaba con el primer puesto entre los pilotos privados.

La General

Joan Mir tiene en su cuenta un total de 121 puntos, Quartararo 115, Viñales 109, Dovi 106 y Nakagami 92.

No dejemos de lado al #12 de la tabla de posiciones, Alex Márquez, quien parece haber descubierto el secreto de la Honda y ahora lucha de tú a tú con los rivales de su hermano. Incluso ahora la lucha del menor de los Márquez va por el novato del año, donde se perfilaba como favorito Brad Binder, pero ante los recientes podios de Alex, la cosa se pone dura para el sudafricano y ambos empatan con 67 puntos.

Otras noticias

El primer fin de semana del mundial en Aragón no contó con la presencia de dos pilotos, por haber contraído el Covid 19, Valentino Rossi y Tony Arbolino, ambos pilotos se perderán también la segunda fecha en tierras españolas.

El podio de Moto2 fue para Sam Lowes, Enea Bastianini y Jorge Martín. Con este resultado Luca Marini es desplazado del primer lugar de la general y queda en el tercer puesto, tras Enea Bastianini y Sam Lowes.

Jaume Masia se impuso en la categoría chica, compartiendo los honores con Darryn Binder y Raúl Fernández. Albert Arenas sigue en el primer puesto de la tabla de posiciones y tras de él, Ai Ogura y Celestino Vietti.