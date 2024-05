Sonó de nuevo el himno nacional en Moto3

Para los que tanto hablan de la nacionalidad y los orígenes de David Alonso, les contamos que sonó de nuevo el himno nacional de Colombia en pistas internacionales, gracias al joven español que corre con nuestro tricolor. Catalunya fue el escenario de este nuevo día feliz para el motociclismo y aquí les tenemos imágenes exclusivas, gracias a los amigos de Siete Picos Fotografía.

Sin la pole pero en la segunda fila

Esta vez la racha de poles de Alonso no continuó para el número 80. Cuando David hacía un tiempo para estar en primera fila en la pista catalana, una bandera amarilla lo bajó al sexto lugar de la grilla, pero aún así Alonso supo gestionar la carrera.

Más que un piloto, este joven es un estratega. Maneja la paciencia, y sabe en qué momento atacar a sus rivales. Así lo hizo, en pocos segundos estaba peleando con los de punta y evitando ser víctima del traicionero asfalto catalán.

Así a falta de 5 giros para terminar la carrera, David se puso en a la cabeza del grupo y logró permanecer allí hasta la bandera ajedrezada.

Resultados positivos para Alonso

El Joven piloto logró pasar de estar a un punto del líder del campeonato, Daniel Holgado, a superarle por 14 puntos y quedarse con el primer lugar en la tabla general.

Tras su participación en Catalunya, Davida ha demostrado una vez más su talento y gracias a él ondeó nuestra bandera y sonó de nuevo el himno nacional de Colombia en un Mundial.

Al final del domingo, David se expresó sobre lo vivido en el trazado de Montmeló.

«Somos líderes, que era el objetivo, aunque todavía queda mucho por delante. Estamos haciendo las cosas bien y hay que seguir así. Hoy me he inspirado en la carrera de Izan Guevara aquí en 2022. No me he podido escapar, pero sí que he conseguido que no haya adelantamientos locos de última vuelta, que era lo que quería. El plan era esperar hasta que el neumático se gastase un poco, y ha salido bien.

Por su parte Pirelli, ha logrado dar en el punto con las llantas pues han bajado los cronos de Moto3, con respecto a los del 2023.

Galería exclusiva por www.sietepicos.eu para DeMotos