Sigue el suspenso, en Valencia conoceremos a los campeones

El fin de semana en Malasia nos dio un gran espectáculo algunas caídas, por fortuna sin llegar a ser de gravedad, pero lo que más se destaca del paso de MotoGP por la pista asiática es que sigue el suspenso y aún no conocemos el nombre de los campeones de Moto2 y MotoGP.

El poleman de MotoGP, Jorge Martín, largó desde su puesto con cierta ventaja con respecto a sus rivales, pero cuando la lucha por el resto de puestos del podio era por el dos y tres, Martín se fue solo al piso, dejando libre el primer escalón del podio.

La mejor largada de la carrera en la categoría fue la de Pecco Bagnaia, quien de los tres, en la pelea por el título, era el mejor ubicado. Tal y como él mismo diría al final de la competencia «La mejor salida de mi vida». El piloto de Ducati y actual número uno, partía desde el 9° puesto y en milésimas de segundo estaba tras Jorge Martín.

El que no hacía lo mismo era Aleix Espargaró, quien no lograba llevar la moto de Noale a la punta, para pelear por el podio. Mientras que Fabio Quartararo, con todo y su mano izquierda lesionada seguía en la pelea.

Con calculadora

Prácticamente los dos equipo, Ducati y Yamaha, se pasaron toda la carrera con calculadora en mano. Pero poco a poco otros factores comenzaban a intervenir en el show. Uno de ellos Enea Bastianini. El piloto de la Ducati del Gresini. La Bestia, era segundo y no parecía tener miedo a quedarse con el primer puesto. Recordemos que en Ducati se ha dicho que «la victoria no se negocia» aún así Pecco no estaba listo para ceder el primer lugar, aún cuando varias veces parecía que perdería la cabeza de punta. Así vimos a Enea quedarse un poco en el primer puesto, pero Pecco logró volver a liderar y así fue hasta el final.

En la lucha por el tercer puesto estaba un aguerrido Marco Bezzecchi, demostrando con creces por qué se llevó el título al mejor novato del 2022. Pero Fabio no estaba listo para negociar el podio y así fue como a pesar de las molestias y el dolor, logró completar la terna.

El gran vencedor

Sin lugar a errores, el gran vencedor del fin de semana en Malasia fue Fabio Quartararo, que con una moto que no ha sido para nada rival digna de las Ducati, se pudo llevar a casa, los puntos del tercer puesto.

Ducati un nuevo título

En Malasia, la marca de Borgo Panigale ha sumado un nuevo título, el de Equipos. Motivos que le dan a los italianos más argumentos para celebrar antes de la cita en Valencia. Por ahora sigue el suspenso y será hasta dentro de dos semanas que tendremos el nombre del nuevo campeón.

Destacamos la participación de Alex Rins que completó el top 5 y de Jack Miller, quien largó desde el puesto 14.

Los puntos

Al momento del cierre en Malasia, los puntos quedan así: Pecco va con 258 a Valencia, Fabio Quartararo con 235, Aleix Espargaró con 212. En cuarto lugar queda la Bestia con 211 y Jack Miller es quinto con 189.

Por ahora en Moto2 también sigue el suspenso, pues no se conocerá el nuevo campeón de la categoría intermedia hasta la cita en Valencia.