Salen los cuatris del Dakar y Nicolás Robledo queda fuera

El Rally Dakar es un negocio y como tal a categoría de cuatrimotos no parece ser rentable para ellos, por eso la noticia de que salen los cuatris del Dakar ha sido un golpe bajo para muchos. Incluso la organización podría ser demandada, es por eso que hablamos con alguien que ha estado en la categoría y conoce la verdad.

La salida de los cuatris ha sido recibida muy mal entre los deportistas que participaban en la categoría. Para poder conocer más detalles del tema, hablamos con uno de nuestros representantes en el Dakar, justamente en dicha modalidad, se trata de Nicolás Robledo, quien ahora sabe que Lola, su cuatri, no va más.

Esto fue lo que nos dijo durante nuestra breve entrevista.

¿Nicolás, qué pasa con los cuatris y el Dakar?

R. Nosotros sabíamos que los cuatris para el Dakar no eran importantes y eran un dolor de cabeza. No es algo nuevo pues desde el anterior director querían sacar los 4×4.

¿Sería por la baja participación?

No es verdad, este año la organización limitó los cupos a 10. Conozco de 15 personas más que lo querían correr. Así que ese no puede ser un argumento pues dirían mentiras.

Dos amigos de La Revista, dos Dakarianos, Giordano Pacheco (izq) y Nicolás Robledo en el Dakar 2022

¿Cómo eran las condiciones para estar entre esos 10?

Nos enviaron un documento donde decía que ahora deberíamos clasificar. Anteriormente si habías terminado el Dakar ya tenías el cupo asegurado, en cualquier edición de Rally Dakar. Pero volvamos a la clasificación. Los documentos los mandaron en octubre cuando supuestamente ya habían dicho que yo no podía estar en el Dakar.

Así pues con esta situación de clasificación como las motos, había que cuadrar presupuestos para poder correr en alguno de los eventos del campeonato como Ruta 40, Portugal, Marruecos y poder correr el Dakar.

Ya estando los pilotos y sus máquinas en la cita de Portugal, les dijeron que va ha haber más cuatris. Por esto, sé que hay una demanda en curso, por engaño y en España por el Derecho al Trabajo.

Lamentablemente salen los cuatris del Rally Dakar y con ellos varios pilotos de latinoamérica

¿Les dieron las razones para sacarlos?

La verdad no hay una justificación clara por la que sacaron los cuatris. Lo único sería pensar en que los gastos de un cutri son iguales a los de una moto, eso significa que si un cuatri se accidenta, toca mandar el helicóptero a sacar el vehículo y llevarlo hasta el campamento.

Así que para ellos es más rentable tener más camiones, carros, UTVs y classic, pues las horas helicóptero son un costo alto. A pesar de la presencia de marcas de nivel como Yamaha, Can Am, CFMoto, no hay un interés real de ASO, la organización del Rally para seguir contando con los cuatris.

¿Salen los cuatris, tú seguirás en el Dakar?

En efecto salen los cuatris y he pensado que podría correr en classic que es más económico y más trabajable. Aparte de eso tengo otros planes más locales, quiero ser campeón latinoamericano y ayudar a otros mostrándoles el camino. Tengo en la mira mi próxima carrera internacional el SAR (South American Rally Race) para el 2025.

El Dakar se volvió un negocio.