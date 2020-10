Rossi positivo para Covid 19

Al infortunio de abandonos y problemas con las llantas y el clima, Valentino suma ahora otro motivo para no ver la bandera a cuadros, esta vez será baja por enfermedad.

Hoy jueves, el piloto italiano ha notificado a través de sus redes sociales que ha dado positivo para Covid 19, por lo que no podrá estar este fin de semana en el Gran Premio de Aragón.

El 13 de octubre le realizaron una prueba y salió negativa, pero este jueves 15, el piloto de Yamaha mostró algunos síntomas y en este nuevo test el resultado fue positivo para el nueve veces campeón del mundo

Desafortunadamente, esta mañana me desperté y no me encontraba bien. Me dolían los huesos y tenía un poco de fiebre, así que llamé inmediatamente al médico, que me hizo dos test. El resultado del ‘test PCR rápido’ fue negativo, igual que el test al que me sometí el martes. Pero el segundo, cuyo resultado me fue enviado a las 16:00 de esta tarde, fue desafortunadamente positivo.