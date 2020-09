El fin de semana del 5 y 6 de septiembre, pudimos disfrutar de nuevo de las emociones de la velocidad. Esta vez Michael Ruben Rinaldi debutó en el #1 del WSBK en Teruel.

El piloto italiano del Goeleven ya le había coqueteado al podio pero fue en la primera manga de la cita en el trazado de Aragón, donde Rinaldi logró concretar la victoria.

La Ducati no oficial estaba lista para darle la guerra a los pilotos de Kawasaki, en especial al actual número uno del mundo, Jonathan Rea quien terminó segundo, mientras Scott Redding se quedaba sin puntos al caerse cuando era tercero.

Así en el último espacio del podio se ubicó Chaz Davies con la Ducati de fábrica. En cuarto lugar terminó Michael Van der MArk con la Yamaha y quinto fue Toprak en la otra Yamaha oficial.

Rinaldi no hizo una buena salida pero en la segunda vuelta ya estaba en el puesto número dos y poco a poco logró quedarse con la punta, marcando una diferencia con respecto a Rea de más de 5 segundos, al momento de ver la bandera a cuadros.

Otro que se fue al suelo en la primera carrera del fin de semana fue Álvaro Bautista. Otros que no vieron la bandera fueron: Melandri, Ramos y Barrier. El chileno Maxi Scheib perdió el control de su Kawasaki cuando rodaba en el puesto 11, pero volvió a la pista, sin sumar puntos.

Leandro Mercado aún está fuera de competencia, por la lesión en su pie.

Fue el momento de desquite para Scott Redding quien esta vez terminó primero y sumó puntos valiosos para el campeonato, compartiendo la champaña con Jonathan Rea y Rinaldi.

Una vez más el domingo salieron a la pista de Aragón, para hacer la segunda carrera del fin de semana y esta vez Rea impuso su poder sobre Rinaldi y Redding, que terminaron segundo y tercero, respectivamente.

Davies que había estado en el podio del sábado no terminó la carrera y el chileno Schieb volvió a sufrir una caída que esta vez no le permitió volver.

Con la suma de los puntos de los dos días en Teruel, Rea está a la cabeza con 243 puntos, Redding es segundo con 207 y Toprak conserva el tercero con 147.

El que no volverá a correr, por lo menos en este 2020 es MArco Melandri quien no ha podido con la moto del Barni, motivo por el que nuevamente el joven piloto de 23 años, Samuele Cavalieri tomará la Ducati privada, luego de su buen desempeño en el Campeonato Italiano de Velocidad.

Estas fueron las palabras de Melandri sobre su salida del Barni

Ha sido una decisión difícil, pero he tenido que escuchar a mi físico. Volví con mucha ilusión, pero esto se ha ido apagando carrera tras carrera al darme cuenta de que mis características son diferentes a las que necesita esta moto. Recuperar terreno durante los fines de semana de competición es realmente difícil. Mi idea era volver para divertirnos y hacer buenas carreras, pero, a pesar del gran trabajo realizado por el equipo, nunca he encontrado las sensaciones adecuadas con la moto. En estas condiciones no había motivos para seguir, lo hablé con “Barni” a corazón abierto y creo que darle espacio a un joven que tiene garra y hambre es la elección acertada. ¿Arrepentimientos? Ninguno. Si no hubiera tenido esta experiencia me hubiera preguntado cómo hubiera sido, ahora tengo las respuestas, lamentablemente no han sido las que esperaba. De todos modos, me gustaría agradecer su compromiso a todo el equipo. Para mí es hora de mirar hacia adelante por un camino que ya había decidido tomar. Le deseo al Barni Racing Team mucha suerte en el futuro.