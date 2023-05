Luego de 4 años de trabajo conjunto el piloto turco y campeón del Mundo de Superbike, se despide de Yamaha. Mucho se ha especulado a lo largo de meses sobre un posible salto de Toprak al MotoGP, con prueba inclusive de la moto en un par de test, pero hoy lo único claro en el futuro de ambos es que Razgatlioglu se va de Yamaha.

El palmarés del turco habla por sí solo, campeón nacional de motocross, luego campeón del Europeo de Superstock 600 en su debut y luego con su llegada al WorldSBK se convirtió en el primer representante de su país en subir al podio y luego ganar, antes de su contrato con Yamaha.

La unión de Yamaha y Toprak dio sus frutos desde la primera carrer, con la victoria del piloto en la cita de apertura en Australia en el 2020, luego sumó dos más en Estoril y al final del año fue cuarto en la general.

La temporada 2021 fue testigo de una de las mayores batallas por el título en la historia de WorldSBK, con Razgatlıoğlu enfrentándose a Jonathan Rea por la corona del campeonato mundial. En última instancia, el piloto turco reinó supremo, logrando 13 victorias, 29 podios y tres poles para levantar el Campeonato Mundial de Superbikes de 2021, poniendo fin al reinado de seis años de Rea como campeón y asegurando el primer título de Yamaha en la clase desde Ben Spies en 2009.

En el 2022 la estrella turca se vio nuevamente envuelta en una feroz batalla por el campeonato junto a Rea y Álvaro Bautista de Ducati. Razgatlıoğlu se perdió un segundo título consecutivo, pero terminó la temporada con más victorias (14) que en 2021, así como 29 podios y cuatro poles. También se convirtió en el piloto más exitoso de Yamaha en la historia de WorldSBK con 30 victorias, superando el récord anterior de Noriyuki Haga.

Pero todo tiene un final y ha llegado el momento de decir adiós. El piloto de 26 años sigue siendo talentoso y lucha por estar en el top del mundial. Actualmente suma 10 podios en las 12 carreras que van del año, pero es hora de dejar a la marca con la que logró el primer mundial de SBK.

Por el momento las palabras del representante de Yamaha han sido positivas y si bien denotan algo de nostalgia, abren las puertas al turco para que siga adelante en su vida profesional y queda claro que por ahora están enfocados en terminar el año de la mejor manera.

Quiero decirle a toda la familia Yamaha un gran agradecimiento por el amor y el respeto que me han mostrado. Ganar el campeonato mundial era mi sueño cuando firmé con Yamaha, y alcanzamos ese objetivo juntos. Para la próxima temporada siento que necesito un nuevo desafío y aunque había una oportunidad en MotoGP, no sentí la misma conexión con la moto de MotoGP que tengo con la superbike. Pero si me quedo en WorldSBK, necesito un nuevo objetivo, una nueva ambición. Lamento dejar Yamaha, tanto la marca como la gente, ya que tenemos una muy buena relación, pero el cambio es parte de cualquier deporte y normal para cualquier profesional. Entonces, muchas gracias a Yamaha Motor Company, Yamaha Motor Europe, Yamaha Motor Turkiye, el equipo Pata Yamaha Prometeon WorldSBK y especialmente a mi equipo, que ha trabajado tan duro para mí.