Quiero volver a intentar correr. Gino Rea

Hace unos meses, la noticia del grave accidente de Gino Rea en los entrenos para una de las carreras del Mundial de Resistencia, lo dejó fuera de las pistas durante mucho tiempo. Incluso debió estar internado en un hospital fuera de su país natal, antes de poder ser trasladado. Hoy nos llega una entrevista del piloto donde dice que quiere volver a intentar correr en el mundial.

Gino, de origen británico, sufrió graves lesiones y tras meses de recuperación y rehabilitación intensiva hoy nos cuenta su historia.

Para dar a conocer la entrevista completa, haremos la transcripción literal de la misma, como nos llegó desde el EWC

Quiero volver a intentar correr y ganar carreras

Gino Rea alcanzó el estatus de héroe con una clase magistral de conducción en clima húmedo mientras luchaba contra los elementos, y el héroe local Xavier Siméon, para completar el podio en las 24H SPA EWC Motos inaugurales en junio pasado.

El hecho de que Rea siguiera compitiendo por un puesto entre los tres primeros del Campeonato del Mundo de Resistencia FIM en la legendaria pista belga se debió en gran medida a la negativa del ciclista nacido en Londres a darse por vencido.

Su equipo FCC TSR Honda France había liderado después de 15 horas de carrera, pero una cadena rota dejó a Rea varado en la pista y sin otra alternativa que empujar su moto dañada de regreso a boxes, donde las reparaciones rápidas aseguraron la recuperación.

Según Gino, no está demás volver al mundial. Quiero volver a intentar correr.

El tercer puesto en Spa aseguró que Rea y sus compañeros de equipo Mike Di Meglio y Josh Hook llegaran a Japón para las 8 Horas de Suzuka de agosto en la lucha por el título del EWC. Pero estaban preparados para una dura carrera bajo el calor y la humedad del verano japonés, y contra el poderío de varias estrellas locales destacadas y de los mejores pilotos de World Superbike.

Sin embargo, Rea nunca llegó a la carrera después de un accidente en la práctica del sábado que lo dejó luchando por su vida con lesiones graves. Además de su trauma cerebral, Rea se rompió dos huesos en el cuello, la clavícula izquierda y una costilla. También sufrió magulladuras en los pulmones y desarrolló neumonía. Se temía que no pudiera volver a caminar, y mucho menos montar, si sobrevivía.

Siete meses después de ese horrendo día de agosto, Rea no solo está en el camino de la recuperación después de un intenso período de rehabilitación, también tiene un regreso a las carreras, y lo que será una vuelta en medio del desfile cargada de emociones antes de las 24 Heures Motos en Le Mans el 15 de abril. Esto es lo que ha dicho el deportista de 33 años sobre su increíble y heroica recuperación.

¿En qué parte del mundo estás Gino y cómo estás hoy?

«Estoy en España en este momento con mi esposa, Isabella, continuando con mi entrenamiento y rehabilitación. Estoy bien y me siento mejor cada día».

¿En qué etapa te encuentras con tu recuperación?

«Al principio todos estábamos muy preocupados porque nunca se sabe el efecto a largo plazo que puede tener una lesión cerebral, así que me siento muy feliz y afortunado de haber llegado hasta donde estoy hoy. Mi entrenamiento va muy bien y mi estado físico es excelente». mejorando cada día. Todavía necesito tiempo, pero va por buen camino».

¿Podrías describir un día típico?

«Mi día generalmente comienza con ejercicio ligero o yoga por la mañana y luego está mi sesión de entrenamiento principal alrededor del mediodía. Algunos días están llenos de rehabilitación, que es parte del proceso de recuperación. Hicimos que un nutricionista escribiera su plan de recomendación para mi, basicamente era similar a lo que ya estaba haciendo porque en general siempre he comido sano, de vez en cuando tomo un snack pero normalmente es algo casero, así que está bastante bien, y mi dieta es de frutas y verduras y carne».

Decir que los últimos siete meses deben haber sido extremadamente difíciles para usted y su familia sería quedarse corto. ¿Qué tan difícil ha sido?

«Sí, los últimos siete meses han sido extremadamente duros para mí y para las personas que me rodean. Lo siento especialmente por ellos porque han tenido que pasar por momentos muy difíciles conmigo, especialmente mi esposa; Isabella ha sido increíble conmigo y no sería tan fuerte como lo soy hoy sin ella. Y agradezco a mi familia que siempre ha estado a mi lado. También a mi manager, Terry Rymer, por todo su apoyo».

Un fantástico tercer puesto los llevó a la lucha por el campeonato, pero Gino no pudo llegar a correr en Suzuka

La efusión de apoyo, buenos deseos y donaciones ha sido inmensa. ¿Qué significa para ti?

«Significa todo para mí. El apoyo ha sido increíble y realmente aprecio cada comentario de todos, así que gracias a todos los que han mostrado su apoyo. Las donaciones también fueron increíbles (planeamos cerrar la página de GoFundMe al final de este mes), y es por esta razón que pude hacer gran cantidad de rehabilitación y tuve una mejoría tan rápida, por lo que siempre estaré agradecido con todos y cada uno de los que contribuyeron».

¿Qué mensaje tienes para tus fanáticos y miembros de la comunidad de carreras de motos?

Mi mensaje más importante es ‘gracias’ a todas y cada una de las personas que me han mostrado su apoyo. Realmente no pasa desapercibido. Esto va para todos y cada uno de los fanáticos que se han puesto en contacto conmigo y para otros motociclistas profesionales que se acercaron. «

Tus compañeros siempre hacen referencia al papel que desempeñaste en F.CC. TSR Honda France se convierte en campeón mundial en 2022. ¿Qué satisfacción trae eso?

«Trae la satisfacción de convertirnos juntos en campeones del mundo. Realmente aprecio su ayuda y disfruté ser compañero de equipo con ellos, juntos pasamos momentos increíbles que nos llevaron a convertirnos en campeones».

¿Qué recuerdos tienes de la semana de la carrera en Japón?

Desafortunadamente, no recuerdo mucho de estar en Japón. Solo tengo algunos recuerdos de ciertos lugares».

¿Hay alguna sensación de ira, desesperación o frustración por lo que le sucedió?

«Frustración, sí. Fue un evento desafortunado que tuvo un gran impacto en mí con una lesión de la que me lleva tiempo recuperarme. Es una lesión frustrante que necesito tener paciencia para superar».

¿Cuál es el plan a seguir en términos de metas a corto, mediano y largo plazo?

«Quiero volver al mismo nivel en general que tenía antes y para mí eso significa volver a estar al frente e intentar ganar carreras nuevamente en EWC. Éste es un campeonato que amo y donde creo que encontré mi sitio a lo largo de mi carrera, estoy feliz de estar en un campeonato si soy competitivo y lo he sido en la mayoría de ellos, pero en EWC encontré un hogar y encontré un hogar en Honda. y esa es la situación en la que me gustaría volver a estar».

¿Qué tan realista es la perspectiva de volver a competir al frente en el EWC y qué tan optimista eres?

«Soy optimista con ese plan, solo se necesita tiempo para llegar allí. Pero, en última instancia, creo que ese momento llegará muy pronto porque mi progreso probablemente ha sido mejor de lo que mucha gente pensó que sería. Incluso los médicos esperaban que tomaría más tiempo. Probé mi moto de motocross y participé en un trackday en una Honda CBR1000RR Fireblade y eso fue un poco una sorpresa para mí y para otras personas a mi alrededor. Es difícil dar una hora exacta, pero miro Espero más días de entrenamiento para sentirlo mejor».

Tu salud y estado físico siempre son algo que te has tomado en serio. ¿Cuánto ha contribuido eso a tu recuperación?

«Toda mi vida en las carreras he tratado de estar lo más en forma posible y personalmente creo que siempre ha sido beneficioso para mí. Y ahora que estoy en el Campeonato del Mundo de Resistencia eso es clave. En general, me ha ayudado, pero en situaciones como esta, mi salud y estado físico en un nivel tan alto fueron lo que me ayudó a recuperarme. El nivel en el que estaba antes era un nivel alto en salud y estado físico. Tu cuerpo obviamente cae cuando tienes un accidente, pero tienes esa base dentro de ti».

¿Has pensado mucho en la vida fuera de las carreras?

«Ya tengo mi propio equipo de carreras y este año vamos a Supersport en el Campeonato Británico de Superbikes. El equipo se llama R4R (Ready 4 Racing) Vision Racing, y eso se basa en el entrenamiento que siempre había hecho antes del comenzó el equipo. El equipo ha estado funcionando durante tres o cuatro años. Tiene su sede en el Reino Unido. Mi socio en el equipo es Vision CPS. Solían ser un patrocinador personal. Conocí al propietario, Elliott Mumford, cuando estaba haciendo un charla de invitado en el mismo evento y descubrí que vive en North Cheam, cerca de la casa de mi familia en Epsom, que está en Surrey, en las afueras del suroeste de Londres.

¿Tiene planes para ver la primera carrera de la temporada EWC en Le Mans?

«Voy a Le Mans a dar una vuelta en el desfile y a apoyar al equipo TSR Honda. Tengo muchas ganas de volver a encontrarme con mis compañeros de equipo y ver a los aficionados. Honda France me está organizando una moto para ese día. No sé las especificaciones de la moto, será en colores TSR Honda pero no tengo todos los detalles en este momento. Va a ser muy emocionante pero muy emotivo porque quiero estar en las carreras de Le Mans. , eso es un hecho. He visto a gente haciendo estas vueltas de desfile después de haber regresado de cosas similares. Siempre los he admirado haciéndolo y ahora soy yo quien lo hace. Me siento muy agradecido de que hayan me permitió hacerlo. Va a ser emotivo para mí porque no puedo creer que voy a estar allí y me han dado una vuelta de esas. Pero la cantidad de personas que saben que he tenido este accidente es realmente alucinante, he recibido mensajes de motociclistas famosos. Lo más importante por lo que estoy tan agradecido con todos los que me han mostrado su apoyo es porque te das cuenta de lo pequeño que es el mundo en realidad y hasta que algo como esto sucede que es difícil apreciar eso. Aunque el mundo es tan pequeño, Internet es tan grande y las noticias se difunden rápido, solo quiero agradecer a todos y hacer esta vuelta les mostrará a las personas lo que su apoyo me ha ayudado a lograr. Y, por supuesto, me quedaré para la carrera y estaré apoyando al equipo TSR Honda. Tengo muchas ganas de volver a encontrarme con mis compañeros y ver a la afición».