Con una temporada de lujo en Moto3, el campeón del mundo de la categoría chica llegó a Moto2 con muchos compromisos por cumplir, la mayoría consigo mismo. Así tras una serie de errores, finalmente y en Mugello vemos la primera victoria para Pedro Acosta.

Por fin llega la primera victoria para Pedro Acosta

La largada tenía en primera posición a Arón Canet, seguido por Pedro Acosta y Sam Lowes. Al apagarse los semáforos el domingo en Mugello, Acosta salió con todo, pero antes debía superar a su compatriota, que también hizo una buena largada. Pero Acosta sabía que esta podría ser la oportunidad para lograr un podio y tal vez la primera victoria. Así fue como el #51 se quedó con la punta de carrera a pocas curvas del inicio, tras de él ya estaba Lowes y Canet era tercero.

Así pues la carrera fue transcurriendo con cierta normalidad, la lucha estaba en la mesa por el tercer puesto. Acosta y Canet, eran uno y dos. Pero el panorama cambió cuando Arón Canet se fue solo al piso a nueve vueltas del final. Allí las cosas cambiaron.

Por su parte Celestino Vietti que había hecho una mala largada recuperaba puestos y sumaba esperanzas en el asunto de los puntos de la general. Como suele pasar en los deportes, hasta que no ondea la bandera no se termina la competencia y eso fue lo que quedó claro con Vietti que estaba en la terna y a tres giros del final su moto dijo no va más y quedó fuera de carrera. Pocos segundos después Lowes y Arbolino se tocaron y la mala fortuna fue para el británico que se fue al suelo. Así llegó una penalización para Arbolino con una vuelta larga, esto cambiaba de nuevo la terna.

Finalmente, en Moto2 al ondear la bandera blanca y negra, vimos la primera victoria para Pedro Acosta, que además de llevarlo a lo más alto del podio, también le entregaba un nuevo récord como el más jóven en ganar en la categoría intermedia con 18 años y 4 días, desplazando del puesto a Marc Márquez.

Con Acosta subieron al podio Joe Roberts y Ai Ogura. En el primer puesto de la general sigue Vietti con 108 puntos, ahora empatado con el piloto japonés.

Pecco Bagnaia llena de euforia al público en Mugello

Antes de entrar en materia con lo que respecta a Pecco Bagnaia, hay que aclarar que el fin de semana pintó más que bien para Ducati. Con Fabio Di Giannantonio en la pole, la primera para el novato en el año y 5 Ducatis en los primeros 5 lugares.

Con la largada comenzó el duelo entre los pilotos de Ducati y el de Yamaha, Fabio Quartararo, quien desde el primer momento planteó su estrategia. No podemos negar la notoriedad de los pilotos del equipo de Valentino Rossi, que lideraron una parte, al inicio de la carrera y que al final fueron 5 y 6.

Pecco se reivindicó en casa

Pero sin duda la estrategia de Pecco y las ganas de Fabio fueron las que primaron sobre el resto, quedándose con el uno y dos, tras una intensa batalla con las otras Ducati y con la Aprilia de Aleix.

A lo largo de las vueltas de competencia se presentaron varias caídas, entre ellas al de Enea Bastianini, quien no pudo concretar en Mugello, al igual que la dupla de Suzuki que con Pol Espargaró, se fueron al suelo muy pronto.

El final de la carrera quedó con Pecco en primer lugar, seguido por Fabio con la Yamaha y Alix con la Aprilia, así este último suma su tercer podio consecutivo y sigue en la lucha por el primer lugar del campeonato.

En el top 6 hubo 4 Ducatis con Johann Zarco en cuarto lugar, 5 y 6 para Bezzecchi y Marini. El mayor de los Márquez terminó en el número 10 y este lunes viaja a Estados Unidos para una cuarta intervención de su hombro, lo que parece será la baja del piloto por el resto del año.

Increíble. Ya me quedé sin voz; grité fuerte y demasiado. Es increíble. Creo que todo el equipo y yo hemos merecido mucho esta victoria porque hemos trabajado mucho. La semana pasada estuvimos fuertes, pero tuvimos mala suerte. De todos modos, hemos trabajado muy bien durante este fin de semana. La salida no ha sido la mejor de todas y en la primera zona de frenada he llegado un poco tarde, pero en cualquier caso, estoy muy contento. haber ganado esta carrera en casa, frente a nuestra afición. Es realmente genial. Eran las palabras de Pecco Bagnaia.

Una penalización baja a Guevara del primer puesto en Moto3

A pesar de lo que se vivió este fin de semana en Moto3, es decir las caídas, el show fue muy bueno. Desde la misma largada hubo un incidente en pista con uno de los pilotos que tuvo problemas en la salida y fue impactado por otro corredor. Por fortuna no pasó a mayores y no hubo heridos.

La cabeza de carrera muy pronto quedó en manos del turco Deniz Öncu, con Guevara y Moreira tras de él. Pero la dicha no duró hasta el final para el piloto turco que por un contacto con Suzuki (a 10 de la meta) quedó fuera, retomando la carrera pero ya en los puestos de atrás. Esto implicó una vuelta larga para el piloto japonés, que no perdió su puesto y luchó por estar en los lugares del podio.

El paso por la línea de meta de moto3 fue muy parejo

Así Dennis Foggia se quedaba con el primer puesto, pero tampoco sería para él. A tres giros del final de carrera el piloto italiano perdía el frente de su moto y quedaba out. En ese mismo lapso de tiempo tres pilotos más quedaban sin posibilidad de terminar la carrera.

Como suele pasar en la categoría chica, los pilotos son muy parejos, así que con cada vuelta que quedaba habían cambios en la tabla de posiciones. Al final fue Izan Guevara el que pasó primero por la meta, seguido por su compañero del Valresa GASGAS Aspar, Sergio García y con ellos Tatsuki Suzuki del Leopard.

En medio de las celebraciones de Guevara por su victoria, los comisarios informaban que el joven español se quedaba sin el triunfo por pisar la zona verde, justo antes de terminar la carrera. Sergio García se quedó con el uno, Guevara con el 2 y Suzuki con el tres, dando a su equipo una satisfacción tras la caída de su compañero Dennis Foggia.