Primera fila para Alonso en Mandalika

Nuevamente están en acción los pilotos del Mundial de Velocidad y David Alonso no deja de sorprendernos con su mejor clasificación de la temporada. El piloto número 80 largará desde la tercera ubicación, en la cita dominical, así pues será la primera fila para Alonso en lo que va del mundial.

Veamos que tienen para contarnos los amigos del Aspar Team

Diogo Moreira liderará la primera fila de la parrilla en el Gran Premio de Indonesia. El piloto brasileño ha conseguido su primera pole de la temporada tras un cronometrado en el que no se ha rodado tan rápido como en el último entrenamiento libre. Un tiempo de 1:39.085 le ha bastado para ser el más fuerte a Moreira, que mañana tendrá una buena oportunidad para lograr su primera victoria en la categoría. Desde la segunda posición comenzará Jaume Masià, que se ha quedado a solo cuarenta milésimas del tiempo del brasileño, mientras que la tercera plaza la ocupará el piloto del Gaviota GASGAS Aspar David Alonso, que saldrá por primera vez desde el frente de la parrilla.

Alonso no había estado en la primera fila ni cuando competía en el JuniorGP, y se estrenará mañana tras un cronometrado en el que se ha mostrado con mucha confianza. El mejor debutante de la categoría confía en mantenerse en las primeras posiciones durante la carrera y llegar a la parte final con opciones de lograr su cuarta victoria del año. Su compañero Ryusei Yamanaka no ha podido sellar su pase a la Q2 y comenzará el Gran Premio de Indonesia desde la decimonovena plaza. El japonés ha estado durante toda la sesión en las posiciones que dan acceso al segundo cronometrado. Sin embargo, Joshua Whatley ha mejorado su tiempo en uno de sus últimos giros y ha conseguido pasar a la Q2 por primera vez en la temporada. Doce milésimas han privado a Yamanaka de pelear por una mejor posición de parrilla, pero el japonés espera ajustar la puesta a punto de la moto y completar una remontada que le permita llegar al grupo delantero.

Mañana saldremos bien colocados en la parrilla. No tendremos que asumir tantos riesgos en las primeras vueltas. Trataremos de apretar desde el primer momento para que no se rompa el grupo. Me siento cómodo en este circuito. Somos competitivos y mañana vamos a disfrutar».

No he tenido buenas sensaciones con la parte delantera de la moto. No he podido acceder a la Q2 y he tenido un cronometrado difícil. Mañana salimos decimonovenos y lo daremos todo para que no se escape el grupo delantero».