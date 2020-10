Desde el inicio de temporada vimos al #80 muy fuerte, siempre en la punta de carrera luchando con el grupo por la victoria y en Aragón, por fin llegó el podio para David Alonso, con un segundo lugar en la cita dominical.

El viernes volvieron a las motos los pilotos de la copa Red Bull, luego de varias semanas de ausencia. Allí el colombo-español luchó por el mejor crono y quedó tercero en la lista de partida.

Por lo que hemos visto desde casa, la largada no siempre se le da bien al #80, tal vez su talla aún no está a la par de sus rivales y eso puede ser un factor que juega en contra.

En la carrera del sábado, David se mantuvo en el grupo de punta, peleando por los puntos, pero un toque con David Muñoz lo alejó del grupo y cuando ya rodaba en segundo lugar, debió cumplir una penalización que esta vez sí lo dejó por fuera del podio. Así en la primera manga del Gran Premio de Aragón cruzó por la línea de meta en quinto lugar.

Para ese momento era cuarto en la general, tras Pedro Acosta quien lidera la general, Daniel Holgado y David Muñoz, segundo y tercero respectivamente.

El domingo David tenía más confianza y no quería dejar nuevamente el podio en manos de sus rivales, así pues lucho vuelta a vuelta con cada uno de ellos para mantenerse en la terna y cruzar la meta en segundo lugar.

Sin duda este podio es muy merecido, luego de batallar en cada una de las carreras logrando poles, y primeras filas, pero sin el cierre ideal.

David Alonso (5º/2º): En la primera carrera estaba con buen ritmo y cómodo en el grupo de cabeza, pero se me fueron las opciones de podio por un toque de otro piloto y una sanción. Tuve buenas sensaciones y me dio fuerza para la segunda carrera, en la que por fin conseguí el podio. Llevaba toda la temporada esperándolo y además ha sido una segunda posición, estoy muy contento. Ha sido una lástima que se escapara Acosta, intenté seguirle, pero no pude. Lo positivo de esta carrera es que pude pelear con el grupo y seguir aprendiendo y mejorando para terminar segundo, gestionando bien la última vuelta. La próxima semana seguiremos intentándolo