Pole para Pol Espargaró en Silverstone, es la noticia del MotoGP el día sábado. Una gran noticia no solo para el español que no la ha tenido fácil con la Honda, también para el equipo que no ha tenido los mejores resultados, desde la lesión de Márquez. A continuación el resumen de la Pole y abandono en Silverstone, pues uno de los pilotos de Aprilia no estará el domingo en carrera.

Si bien se pensó que el mejor crono era el de Jorge Martín, las cámaras registraron con claridad que el piloto del Ducati Pramac tomó la ruta corta en la vuelta 8 y por ello redujo el tiempo en los cronos. Así pues al cancelar el tiempo de Martín, Pol era el número uno.

Con Pol, partirán desde la primera fila, Pecco Bagnaia y Fabio Quartararo. Jorge Martín va en la segunda línea en cuarto lugar.

En Moto3, Romano Fenati sigue con los mejores tiempos y partirá desde el primer lugar. El que se repuso fue Gabriel Rodrigo, que saldrá segundo y completa la primera línea Ricardo Rossi.

Abandono en Silverstone

Lorenzo Savadori (Aprilia Racing Team Gresini) ha decidido retirarse y no completar el resto del Gran Premio Monster Energy de Gran Bretaña debido a su estado físico, ya que el italiano sigue sufriendo de la lesión que arrastra tras el incidente sufrido durante el GP de Estiria.

Espargaró protagonista con la Pole y Abandono en Silverstone para Savadori

El piloto de 28 años se vio involucrado en una caída con Dani Pedrosa (Red Bull KTM Factory Racing) que hizo saltar las banderas rojas en la primera cita de 2021 en el Red Bull Ring, en la que Savadori sufrió una fractura de tobillo. El lunes 9 de agosto, el piloto de Aprilia pasó por el quirófano en Italia, pero tras rodar en Silverstone durante la jornada del viernes, ha decidido no disputar el resto del fin de semana para centrarse en volver a estar en plena forma de cara al Gran Premio de Aragón dentro de dos semanas.