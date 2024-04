Pole para Alonso y Carrera corta de locos en Jerez

Dos noticias deportivas para este sábado, la primera es la nueva pole para Alonso que logra esta vez en el trazado de Jerez, así el piloto #80 asegura una muy buena posición de largada para la carrera dominical. Además pudimos ver este sábado la pole de Marc Márquez y la carrera corta de locos, con muchas caídas y un final con debate.

Tal y como les hemos adelantado, David Alonso se quedó nuevamente con el mejor tiempo, esta vez en el circuito de Jerez, donde sumó su segunda pole mundialista y un nuevo reloj para su recién iniciada colección.

El clima en la mañana sabatina no ha sido el mejor, el agua fue protagonista y a pesar de ello David logró hacer su magia. Estas fueron sus palabras al final de la clasificación.

Liderar el último entrenamiento en agua ha sido como una victoria para mí, porque tenía una asignatura pendiente y he superado mis miedos. Para la clasificación, al final se ha secado la pista, algo que no parecía muy claro. He salido con mucho cuidado con los parches de agua y he apretado al máximo donde podía. Para la carrera, los neumáticos irán al límite, hay que ver qué estrategia y qué neumático utilizaremos, porque habrá que guardar un poco para el final.