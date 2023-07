Podio 250 para Jonathan Rea en casa

La cifra lograda este fin de semana por el piloto del Mundial de Superbike, en el trazado del Reino Unido significa el podio 250 para Jonathan Rea en su carrera en el WSBK. Aquí les tenemos la historia de lo ocurrido el día sábado en Donington Park, antes de las vacaciones de verano.

Un sábado exitoso en su ronda local vio a Jonathan Rea (KRT) obtener su primera ‘victoria’ de la temporada en la calificación de Superpole y luego terminar tercero en la Carrera Uno. El podio de la ronda local de Jonathan elevó su cuenta personal de resultados entre los tres primeros de su carrera a 250, con 208 de ellos obtenidos en máquinas Kawasaki. Alex Lowes (KRT) fue quinto en Superpole y luego sexto en la carrera inaugural.

Después de las lluvias nocturnas, la sesión de calificación de la Tissot-Superpole se llevó a cabo en condiciones frescas pero secas, lo que permitió a Rea batir su récord anterior con un nuevo ritmo récord de 1’26.041.

Lowes ocupó el quinto lugar en la parrilla de la Carrera Uno, perdiendo su última oportunidad de mejorar su mejor tiempo de vuelta en la Superpole después de atropellar un trozo de escombros que yacía en la superficie de la pista en el barrido rápido de las curvas Craner.

Con el sol finalmente apareciendo después de un primer día afectado por el clima y una sesión de FP3 el sábado por la mañana, el ritmo inicial en la Carrera Uno fue fuerte y la acción combativa. Rea y sus ahora tradicionales rivales, Álvaro Bautista y Toprak Razgatlioglu, lucharon duro por el liderato en las primeras vueltas, con Rea liderando el campo de las vueltas dos a cinco.

A medida que avanzaba la carrera, primero Razgatlioglu y luego el eventual ganador de la carrera Bautista liderarían, con Rea terminando en tercer lugar, defendiéndose de una carga tardía de Danilo Petrucci.

Lowes tuvo algunos problemas con el ajuste de los frenos y la consistencia en la carrera inicial, pero luchó duro y usó su experiencia para terminar entre los seis primeros a pesar de que casi no tuvo tiempo de pista seca durante las sesiones de práctica para prepararse para una competencia completa de 23 vueltas.

El domingo 2 de julio en Donington habrá dos eventos puntuables de WorldSBK; la carrera de ‘sprint’ Tissot-Superpole de diez vueltas y luego una carrera dos de WorldSBK de 23 vueltas de distancia completa.

¡Conseguir mi podio 250 me enorgullece, pero también me hace sentir muy viejo! Es agradable y siento que está más allá de mis mejores sueños haber logrado lo que ya he hecho. Simplemente lo disfruto y espero que haya muchos más por venir. Ganamos la Superpole y solo ese pequeño impulso de estar en la pole es genial para los muchachos en el box. Donington es una buena pista para nosotros, así que deberíamos ser fuertes aquí. Al comienzo de la carrera, especialmente cuando Toprak estaba al frente, me sentí muy cómodo de estar allí, lo suficiente como para querer pasarlo y tener aire limpio frente a mí. A mitad de carrera, cuando Álvaro iba delante, el ritmo era más rápido. Él estaba en los 1’26 medios/altos y yo estaba en los 1’27 bajos. En esa situación, me estaba esforzando más, frenando al límite y tal vez cocinándolo demasiado por un pequeño margen. Hay tanto agarre en la nueva superficie de la pista que la tracción trasera era buena, lo que me empujaba hacia las curvas. 