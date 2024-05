Pedro Juan Moreno – Personajes

Por primera vez en este espacio tenemos a un piloto de automovilismo, se trata del paisa Pedro Juan Moreno, un joven talento que conocimos coincidencialmente por los mismos días que a David Alonso. Su trayectoria en el automovilismo comenzó como la mayoría de ellos, en los Karts. Allí llegó a los 5 años, luego de ver a su padre correr. Sin tener lugares idóneos para entrenar hizo lo posible para estar al nivel de sus rivales. Participó en las categorías Baby, Micro, Mini y Junior. Y de ahí su salto al automovilismo. Por ello hoy hace parte de nuestra sección Personajes DeMotos.

A finales del 2019 tuvimos la oportunidad de conocer a Pedro Juan Moreno, en la inauguración del Central Park. Aquí lo vemos en compañía del entonces Gobernador Luis Pérez, de David Alonso y Tomás Puerta

A continuación lo conoceremos un poco más en sus propias palabras:

En el 2022 corrí las 6 Horas de Bogotá y fui campeón en las categorías de GT y P. Caterham, luego se dio la oportunidad de probarme en la Fórmula 4 mexicana en la que fui campeón anticipado con el equipo RAM Racing, y eso me valió para que me convocaran a la academia de Ferrari, fui finalista y el objetivo de este año era correr en Europa, seguir compitiendo a nivel internacional y teniendo en cuenta el auge que está teniendo el automovilismo de resistencia, decidimos apostarle a este proyecto con el equipo Virage para correr y prepararnos en la escalera Road to Le Mans para llegar el WEC»

Actualmente estoy compitiendo con el prototipo #66 del equipo Virage junto a Jerónimo Berrío en la Ligier European Series, a bordo de un JSP4 (LMP4). Hicimos unos test a finales de febrero, con éste y otro equipo, pero al final creo que “hicimos click” mutuamente… Me sentí bien con su filosofía de trabajo y la trayectoria que tienen. De igual manera, al equipo le gustó mucho la capacidad de adaptación, mi forma de trabajar y la velocidad “sin matar” al auto. Además, en este test también estaba programado Jerónimo (yo no lo sabía hasta un par de días antes) y les gustó mucho la sinergia que tuvimos con Jerónimo, así que apostaron por los dos para hacer una dupla colombiana y luchar por el título en esta categoría.

Pedro Juan es uno de los pilotos que cuenta con el apoyo de ADT Motowear y Persé

Esta primera carrera en abril en Barcelona fue retadora, por un lado tuvimos una buena clasificación, Jerónimo haciendo la pole en la Q1 y yo siendo P2 en la Q2, lo que nos permitió salir desde los primeros lugares en las 2 carreras. Un safety car nos afectó en la primera ronda y quedamos terceros, pero una sanción nos dejó de nuevo en el segundo lugar. Desafortunadamente en la segunda carrera tuvimos que abandonar a siete minutos del final por un fallo eléctrico, pero según los datos, teníamos ritmo para pelear por la victoria, así que a pesar de este problema nos vamos para la próxima carrera, en Le Castellet (Francia) el 3 y 4 de mayo, con la seguridad de que tenemos con qué seguir peleando por más podios y por obtener victorias.

Agradecemos a Pedro Juan Moreno, el tiempo que nos brindó.

Pueden seguirlo en Instagram: como @pedrojuanmoreno