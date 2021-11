Llegó lo que muchos temíamos, el final de la carrera del que para muchos ha sido el #1 del mundo del motociclismo de velocidad. No solo por sus 9 títulos mundiales, por su carisma y por lo que ha significado para MotoGP a nivel mundial. La despedida de Valentino llegó en Valencia y como muestra de agradecimiento Pecco le da un espectáculo a Rossi, su mentor.

Con el paso de Vale a la Q2, sin tener que disputar la Q1, ya era algo que motivaba más a los fanáticos de «El Doctor». La pole quedó en manos del piloto español que disputaba el título a novato del año, Jorge Martín. Rossi, entre tanto, largaba en el número 10.

Estos fueron los pilotos que largaron desde la primera fila en Valencia

Comenzó el show de Pecco

Se apagaron los semáforos y Jorge partió bien, pero tener a Pecco Bagnaia tras de él no era nada agradable, entre la presión y la inexperiencia, habían muchos factores que jugaban en contra del español. Sin embargo el joven piloto del Pramac, estuvo a la altura y contuvo el ataque de la Ducati oficial, hasta el giro 14, ya en el 15, Pecco pasó a comandar la carrera, pero Jorge nunca perdió el segundo lugar.

Tras de ellos otra Ducati, la de Miller, sostenía una lucha con Joan Mir, por la tercera posición. Algunas veces Mir superó al australiano, pero al cruzar por la línea de meta, fue el de Ducati quien lo hizo primero.

A pesar de los esfuerzos de Jorge Martín, el italiano se quedó con la victoria en la cita final y Pecco le da un espectáculo a Rossi

27 vueltas después. Pecco da un espectáculo a Rossi, haciendo alusión al casco con el que su pupilo corrió en la final de Valencia. La terna del podio quedó en manos de tres Ducati. Jorge Martín en segundo lugar y Miller en el tercero. Así se quedaba el español, con el título de novato del año. Algo que era muy merecido para Martín, quien en el 2021, dejó de correr en cuatro de los 18 grandes premios. Pero recordemos que también el talentoso español contó con una Ducati actual para competir en esta temporada, mientras Bastianini, lo hacía con la moto más vieja de Borgo Panigale.

Valentino Rossi

La despedida de Rossi, no solo fue la de un ídolo, con un mural en el trazado valenciano, con sus motos más memorables y con sus pupilos llevando los cascos icónicos del 46. También logró terminar en el top 10, algo que sin duda será grato para el hombre que hizo de MotoGP un espectáculo en todo el mundo.

Valga la pena comentar, que durante la ceremonia de premiación, Rossi fue honrado como MotoGP Legend.

Otras figuras de Valencia

Adicionalmente y con mucho orgullo, vimos compartir escenario con los mejores de la velocidad mundial a nuestro David Alonso, quien allí recibió su homenaje como campeón de la Copa Red Bull 2021.

Con Rossi, otros se fueron del Mundial. Uno de ellos muy querido por la gente del paddock por su forma de ser. Danilo Petrucci, quien ahora va a disfrutar de otra modalidad del motociclismo. Rumbo al Rally Dakar de la mano de KTM.

Petrux y Lecuona se despidieron el Mundial de Velocidad, ambos tomarán nuevos rumbos en el 2022

Iker Lecuona, también se despidió de la marca naranja y de MotoGP, para irse al Mundial de Superbike

El que no estuvo en carrera fue Pol Espargaró, quien en uno de los entrenos sufrió una fea caída y no pudo tomar la largada en el gran premio. Así se quedaron en el Repsol Honda sin sus dos pilotos oficiales. Como el mismo Pol, dijo en una conferencia de prensa, no sufrió fracturas, pero a nivel psicológico, no estaba listo para montar de nuevo en la Honda. En efecto la forma en que la Honda lanzó al piloto español por el aire, no fue para nada agradable y se puede decir que gracias a las protecciones se salvó de milagro, pues pudo haber sido mucho peor.

Todos despidieron a Rossi

Hasta el nuevo campeón del mundo, rindió homenaje a Valentino

Con el triplete de Ducati, se confirmó que las motos italianas están listas para dar la guerra en el 2022 por el título, al igual que sus pilotos. Se llevaron el título de constructores y el de equipos, Johann Zarco (Pramac Ducati) se quedó con el primer puesto entre los pilotos independientes. Además del Novato del Año para Jorge Martín.

Francesco Bagnaia fue segundo en el campeonato y Suzuki y Joan Mir, se quedaron con el tercer puesto en la general. El top 5 lo complementaron Jack Miller y Johann Zarco.

Esta es la foto de cierre de una nueva temporada de MotoGP. Los campeones de las tres categorías juntos.