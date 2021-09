El fin de semana en Aragón ha sido muy interesante, con una batalla entre Márquez y Pecco, que inclinó la balanza en favor del italiano. Que le dio una victoria a Ducati que no tenía en Aragón desde Casey Stoner (2010) y que además fue la primera para el pupilo del Doctor Rossi. Desde la pole hasta el final de la carrera tuvimos a un Pecco Bagnaia magistral en Aragón.

La carrera

Desde el momento en que se apagaron los semáforos, Pecco se enfocó en los consejos de su mentor. Valentino Rossi la noche anterior le había dicho que este era su domingo. Que podía salir victorioso y que recordara que las llantas a llevar durante la carrera debía ser una combinación «Hard-Soft» para lograr el objetivo. Incluso el mismo Vale, al ser entrevistado por los medios dijo que quería «hipnotizar» a Pecco, para que no cambiara de parecer antes de la carrera.

Al largar Márquez también sabía que este domingo podría ser su día de victoria. En especial en un trazado como el de Motorland, donde él ha sido uno de los favoritos desde hace años.

Con varios sobrepasos de Márquez y Bagnaia soportando sin problemas, podemos decir tranquilamente que vimos un Pecco Bagnaia magistral en Aragón

Pecco no se dejó amedrentar por las estadísticas y se quedó con la punta toda la carrera. En algunos momentos al final de la competencia, Márquez atacó en repetidas oportunidades, con 7 sobrepasos que funcionaron por pocos segundos para el piloto de Honda. Bagnaia estaba listo para su primer día de gloria en la categoría reina y no se lo estaba poniendo fácil. Así pues tras varias amenazas por parte del #93, el #63 logró tener la mente enfocada en el primer puesto y así fue hasta su paso por la línea de meta.

El box de Ducati celebró en grande la victoria de su piloto italiano. Pecco agradeció a sus compañeros de equipo y en especial a los integrantes de la Academia VR46, al igual que a Rossi, por todo lo que le ha enseñado a lo largo de todos estos años.

El resto de los pilotos

Mientras unos celebraron con champán, otros como siempre se disputaron los mejores lugares para sumar puntos, con miras a la final. Fabio Quartararo no fue uno de los más felices con el resultado en Aragón. Una pista que no es de sus favoritas, nuevamente le complicó las cosas. Finalmente el francés cruzó por la bandera a cuadros en el puesto número 8, suficiente para seguir en el primer lugar de la tabla. Pero no para satisfacción propia.

Ellos celebraron con cava en Aragón, mientras sus compañeros de pista hicieron lo mejor por sumar puntos

Las otras Yamaha no han sido ajenas a este caótico día para la marca de los diapasones. En el puesto 16 terminó Cal Crutchlow y en el 19 Valentino Rossi. Jake Dixon no cruzó la meta.

Con Bagnaia y Márquez, subió al podio Joan Mir, quien aprovechó un error de Miller para estar en la terna.

Sorprendieron Aleix Espargaró con la Aprilia en el cuarto lugar y Enea Bastianini con la Ducati del Avintia en el sexto lugar (su mejor resultado en MotoGP).

El debut de Viñales

Como les dijimos al inicio de esta nota, ha habido cosas muy interesantes. Entre ellas un nuevo número uno que se suma a una larga lista este 2021. Por otro lado el estreno de Viñales con la Aprilia. Si bien no ha sido algo para celebrar con bombos y platillos, el piloto español rodó de forma muy consistente toda la carrera y cruzó la meta en el puesto número 18.

Viñales arrancó su nueva historia con Aprilia en el trazado de Aragón

A partir de esta fecha solo restan 5 carreras y con cada una de ellas Pecco y Mir, recortan ventaja a Fabio, mientras que Zarco sigue teniendo problemas y aumenta la diferencia con sus compañeros de punta. Fabio tiene en su cuenta 214 puntos, mientras que Bagnaia ahora suma 161. Por detrás está Joan Mir con 157 y Zarco con 137. Completa el top 5 Miller con 129. Esto deja un total de tres Ducati en el top 5, una Yamaha y una Suzuki.

El podio de Moto2 fue para Raúl Fernández, Remy Gardner y Augusto Fernández

En moto3 celebraron en el podio, el italiano Dennis Foggia, el turco Deniz Öncü y el japonés Ayumu Sasaki