Nuevo récord para David Alonso

Este fin de semana son las carreras del mundial en Francia y allí ya han salido a pista los pilotos para las primeras prácticas. Siendo muy positivo para nosotros, pues hay 1 y 2 para los pilotos del Aspar, es decir Alonso y su compañero Joel Esteban, Además nuevo récord para David en Francia.

El CFMoto Gaviota Aspar Team ha empezado con sus dos pilotos al frente en el Gran Premio de Francia. David Alonso ha sido el más rápido en la primera jornada de entrenamientos y segundo ha terminado su compañero de equipo Joel Esteban, quien no había rodado antes en Le Mans. El piloto colombiano ha comenzado muy fuerte y por tercer fin de semana consecutivo ha batido el récord del trazado. Por la mañana, Alonso ha terminado primero, con más de siete décimas de ventaja sobre el segundo, y ha parado el crono en 1:40.792. Con este registro, el piloto ha conseguido rebajar 607 milésimas el récord del circuito que estaba en manos de Jaume Masià desde 2020. Pero, por la tarde, Alonso ha dado un paso más y ha mejorado su propio récord tres décimas, hasta el 1:40.470. Desde el Gran Premio de las Américas ha liderado todas las sesiones de entrenamientos celebradas y hoy en Le Mans ha dejado claro que está un paso por delante de sus rivales.

Joel Esteban ha brillado en el primer día en Le Mans y ha terminado segundo. El piloto ha mostrado una gran adaptación en un circuito que no conocía y ha conseguido un progreso notable a lo largo de la jornada: en el primer entrenamiento ha terminado vigésimo a más de un segundo y medio del mejor crono de Alonso, mientras que por la tarde ha reducido esa diferencia a sólo cuatro décimas. El debutante está satisfecho con el trabajo realizado, pero es consciente de que aún puede mejorar de cara a la clasificación de mañana. Justo por detrás de los pilotos del CFMOTO Gaviota Aspar Team ha terminado el líder del Mundial, Dani Holgado, que se ha quedado a más de medio segundo del crono de Alonso y a una décima de Esteban.

Recuerden que pueden ver las prácticas libres, clasificaciones y carreras a través de ESPN y Star+ Para conocer sobre la parrilla de programación o acceder al contenido en diferido, pueden visitar este enlace www.starplus.com/editorial/moto-gp

1º David Alonso (1:40.470): “Estamos haciendo un gran trabajo, pero hasta el domingo no se reparten los puntos. El primer día ha ido bien y hemos mejorado algunas cosas respecto al año pasado. Siempre busco dónde mejorar y aunque ahora haya una gran diferencia con el resto, luego siempre se acaban acercando. Aquí el neumático parece que aguanta bien y creo que se puede hacer un buen tiempo con unas gomas usadas. Mañana la pista estará mejor y quizá aún se puede progresar más”.

2º Joel Esteban (+0.480): “Estamos haciendo un gran trabajo, vamos dando pasos y cada vez estoy más cerca de las posiciones delanteras. Hoy me he sentido muy cómodo sobre la moto, estoy disfrutando. He terminado segundo en un circuito nuevo para mí y estoy muy contento. Mañana quiero seguir en la línea de hoy, aún tengo margen de mejora en este circuito y espero entrar directo a la Q2”.