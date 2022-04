Este jueves 31 de marzo comenzó la ruta por el continente americano para el Mundial de Velocidad. Pero han ocurrido una serie de novedades en el GP Argentino. El primero de ellos tiene que ver con los problemas logísticos que han retrasado la agenda del fin de semana, lo segundo con algunas situaciones que afectan a Honda.

Logística

Por problemas logísticos relacionados con uno de los aviones que transporta el paddock de MotoGP, la agenda se ha tenido que reorganizar para este fin de semana. Las tradicionales prácticas libres 1 y 2 que se hacen el día viernes han quedado suspendidas. Por lo tanto las salidas a pista serán sábado y el domingo el warm up será más largo.

Esto podría afectar a los pilotos, pues tendrán una presión extra para lograr los mejores cronos. Los invitados a la rueda de prensa fueron cuestionados sobre la situación. La mayoría de ellos coincidieron en que el trabajo más duro será para los chicos de los equipos pues una labor que les toma 48 horas, deberá ser cumplida en tan solo 24.

Oliveira, llega como el ganador de la cita en Indonesia. Este fin de semana está listo para volver al número uno. Por ahora Enea Bastianini (vero foto al inicio de esta nota), se mantiene como el líder de la tabla general.

Algunos de los equipos ya tienen todo su material en Termas, pero otros no cuentan con nada. Uno de los aviones de carga debió hacer un aterrizaje en Mombasa, África, por motivos técnicos y allí está con parte de la carga que viajaba rumbo a la Argentina.

En cuanto a Honda

Para los seguidores del equipo del ala dorada, la ausencia de Marc Márquez se evidenciará nuevamente en Termas, el piloto no podrá correr por un tiempo y en su reemplazo estará Stefan Bradl. Pero Honda no solo tendrá esta novedad en el GP Argentino. Takaaki Nakagami ha dado positivo en el test de Covid 19 y no pudo viajar con el LCR Honda hasta el sur de nuestro continente.

En los boxes de Honda, las ausencias serán lo más notorio para los fanáticos del ala dorada, con Bradl en la moto de Marc y Nakagami fuera por Covid



Si bien no ha mostrado síntomas, le fueron practicadas otras dos pruebas y en todas ellas salió positivo. Por ahora no se sabe si podrá estar en el Gran Premio de las Américas, en Texas.

Así pues los dos equipos de Honda estarán con un solo piloto. En el oficial con Bradl y en el LCR con Alex Márquez.

Además de estas ausencias, la relación Honda Michelin sigue muy tensa. Por cierto la carrera en tierras argentinas es patrocinada por la marca de llantas francesa.

Seguridad

Novedades en el GP Argentino, que no tienen que ver justamente con la carrera, pero se han tratado allí, tienen relación con el cambio en la recta del Red Bull Ring. Algo que muchos pilotos habían pedido, para evitar accidentes en el trazado de Austria. Según las palabras de los invitados a la rueda de prensa es un buen ajuste el que se ha hecho a la pista. Recordemos que hace un par de años se vivió una escena de terror en esa pista, cuando la moto de Morbidelli voló por el aire pasando por encima de Rossi y Viñales.

Así luce la chicane del Red Bull Ring, tras las obras en la pista austríaca

Horarios

El sábado 2 de abril se harán las Prácticas libres 1 y 2 para Moto3 y Moto2, que luego pasarán a las Q1 y Q2. La única categoría que tendrá una tercera práctica libre es MotoGP, quien posteriormente estará lista para la Q1 y Q2. Al final de la tarde, es decir a las 5 pm hora de Colombia, los pilotos estarán presentes en la Rueda de Prensa, con los tres primeros.

Domingo

El 3 de abril los warm up serán de 20 minutos para Moto3 y Moto2, mientras que la de la categoría máxima durará 30 minutos.

La primera carrera comenzará a las 10 de la mañana con Moto3, luego será el turno de Moto2 a las 11:20 am y a la 1 de la tarde MotoGP estará en la pista. Estos horarios son para Colombia