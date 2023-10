Novato del Año David Alonso suma otra victoria

Un muy buen fin de semana se vivió en el Box del Aspar Team. David Alonso suma otra victoria en el año de debut y se corona como el Novato del Año en Moto3.

Con una temporada de debut de que dejó a muchos con la boca cerrada. David Alonso ha logrado llevarse no solo 4 triunfos en su primer año, también ha sumado lo necesario para ser nombrado el Novato del Año.

Este joven piloto, que nació en Madrid, pero que con orgullo representa a Colombia en el Mundial de Velocidad, parece que va a brillar mucho no solo en su primer año en Moto3, pues seguramente pronto estará pensando en escalar de categoría.

Este fin de semana no solo era un fin de semana de carreras, el circuito era nuevo para David. Lo que no significaba un problema para él, que se impuso en lo más alto en Silverstone, un trazado que lo vio ganar por primera vez en su primera visita al Reino Unido. Dejando de largo la historia. David hizo un crono que lo llevó a partir desde la novena plaza. Una buena salida lo ubicó pronto en los puestos de los punteros, pero como es habitual en la categoría chica hubo muchos cambios en las ubicaciones.

Al paso por la bandera a cuadros David se imponía ante sus rivales, tras una inteligente maniobra en los últimos segundos de carrera.

¡Increíble! Ser el debutante del año es muy emocionante para mí y para el equipo. Ha sido una carrera con un ritmo bajo, así que he tratado de gestionarla de la mejor manera posible. Sabía que el rebufo iba a ser importante porque en la última vuelta éramos muchos pilotos luchando por la victoria. He afrontado el último giro en una buena posición y he podido lograr una victoria importante para nosotros. Seguimos apretando en el campeonato y lo daremos todo hasta el final.