Noticias de MotoGP rumbo al 2023

Desde Tokio llegan noticias sobre el HRC y su presencia en MotoGP rumbo al 2023. Esta vez el tema está relacionado con el piloto que llevará la moto en el LCR Honda.

Mucho se había especulado sobre la moto del equipo de Lucio Cecchinello en la categoría reina de la velocidad. Algunos pensaban que el tiempo de Nakagami en MotoGP ya había concluido y que su montura pasaría a manos de alguno de los japoneses de la categoría intermedia.

Por fortuna para Takaaki Nakagami, solo fueron comentarios de paddock, hoy la marca japonesa ha dejado en claro que el piloto de 30 años, correrá en el 2023 con la moto del LCR, bajo la tutela del Honda Idemitsu.

Este fin de semana comienza una nueva fecha en el mundial, la última en Europa antes de la gira por Asia y las Antípodas. Así que Nakagami llegará con todas las energías al circuito de Aragón donde correrán este 18 de septiembre.

Estoy muy contento de poder seguir corriendo para el LCR Honda IDEMITSU en MotoGP en la temporada 2023. También estoy muy agradecido por el apoyo que siempre me han brindado IDEMITSU y Honda. Igualmente me gustaría agradecer a mis fans, que siempre han sido geniales. Esta temporada no ha estado a la altura de mis expectativas, pero trabajaré duro y estaré a la altura de lo que todos esperan de mí. El Gran Premio de Japón se llevará a cabo por primera vez en tres años. Tengo muchas ganas de correr frente a los fanáticos japoneses y escucharlos animarme.