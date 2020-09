Desde la lesión de Márquez, su desafortunado regreso a las competencias y su baja durante varias carreras, el Mundial de Velocidad ha sido otro. Así que para ir poniendo en contexto a los seguidores del #1 su equipo le ha realizado una entrevista en su casa en Cervera donde Marc Márquez en sus propias palabras nos cuenta cómo vá y lo que espera con su retorno a las carreras.

Solo quiero dar las gracias, especialmente a todo el equipo Repsol Honda y también a todos los aficionados. Recibí muchos, muchos mensajes geniales. Leí muchas, muchas preguntas: ‘¿cuándo volverás?’ No sé, no sé cuándo regresaré. Espero volver lo antes posible. Siento que es más temprano que tarde, así que esto también es algo bueno. Veamos, pero gracias por seguir apoyándome, apoyando a Honda y no te preocupes, volveremos a la cima.