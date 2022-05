Los rumores de Suzuki y su futuro en MotoGP

Desde el fin de semana en Jerez han sonado las alarmas sobre la partida de Suzuki del Mundial de Velocidad. Se dice que se reunió todo el box de la marca de Hamamatsu para hablar sobre el fin de la nueva etapa en el campeonato del equipo azul. Por ahora son rumores de Suzuki y su futuro en MotoGP, pero ya se ha pronunciado Dorna al respecto.

Algunos medios han hecho eco del tema, pero nosotros estábamos a la espera de un boletín oficial de la marca, para poder entrar en detalles. Como Suzuki no se ha manifestado al respecto y ya han pasado varios días desde el inicio de tema que ha copado los pasillos de medios y las redes sociales, vimos la necesidad de tocar el tema, con el aval del comunicado oficial de Dorna.

Desde el inicio de este año, los pilotos de Suzuki han estado en la lucha constante por los mejores lugares, aquí la qualy en Portugal, Joan Mir largó de la primera fila

Comunicado de Dorna Sports sobre Suzuki

Tras los recientes rumores sobre la salida de Suzuki de MotoGP™ a finales de 2022, Dorna Sports se ha puesto en contacto oficialmente con la fábrica para recordarle que las condiciones de su contrato para competir en MotoGP™ no le permiten tomar esta decisión de forma unilateral. No obstante, en caso de que Suzuki abandone la competición tras un acuerdo entre ambas partes, Dorna decidirá el número ideal de pilotos y equipos que correrán en la categoría de MotoGP™ a partir de 2023. Dorna sigue recibiendo un alto nivel de interés por parte de varias fábricas oficiales y Equipos Independientes que buscan unirse a la parrilla de MotoGP™, ya que este deporte sigue siendo un ejemplo mundial de competición reñida, innovación y entretenimiento, llegando a cientos de millones de aficionados en todo el mundo. El interés de todas estas partes se ha vuelto a confirmar en las últimas 24 horas.

Test de Jerez

Con el test de Jerez finalizado, Zarco ha marcado el mejor tiempo, dándole a Ducati un buen cúmulo de datos para las siguientes carreras. Por su parte Brad Binder ha estado muy bien con la KTM y disfrutó mucho con el sonido de su nuevo escape. Por su parte Yamaha ha hecho algunas pruebas de cara a lo que falta de la temporada, con muy buenas sensaciones, esto tiene que ver con nuevas piezas que llegarán a la moto en Italia.

El que más giros dio durante la cita en Jerez fue el piloto de Honda, Pol Espargaró, con un total de 85 vueltas, se espera que lo recabado sea para luchar por mejores puestos en las siguientes carreras.

La marca ya cuenta con un título mundial en esta nueva era de su participación

El top 5 del test quedó así

Johann Zarco Brad Binder Fabio Quartararo Jack Miller Pol Espargaró

Lo cierto es que en este momento de la temporada, no debe ser para nada alentador saber que tu equipo no irá más en el año que sigue. Sean rumores o no esto debe afectar el desempeño de sus pilotos. Por ahora les contamos que ambos tuvieron un buen resultado en las pruebas que le siguieron a la carrera en España. En este momento estamos muy atentos a las comunicaciones de la marca japonesa para confirmar o desmentir los rumores de Suzuki y su continuidad en el mundial.