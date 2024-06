La bandera de Colombia en lo más alto de Moto3 en Mugello

Como si fuera poco con lo que hemos visto hasta el momento de David Alonso, una vez más la bandera de Colombia se ubica en el puesto de privilegio en el podio de Mugello. El piloto que nos representa en Moto3 ha logrado no solo su cuarta pole del 2024, también sumar una nueva victoria.

Con un talento incuestionable, David le da materia prima a los que tanto hablan de él en Colombia y España, los primeros que alegan que no es colombiano y los segundos porque lo quieren para la Madre Patria. Difícil poner a todos contentos, pero en La Revista De Motos celebramos con sus logros y lo acompañamos en los momentos complicados. Al lograr el mejor crono y sumar una nueva pole, David dijo:

La carrera de la categoría chica comenzó bien para el número 80, mientras que Holgado no lograba ubicarse en la punta para luchar codo a codo con el piloto del Aspar, con quien disputa el primer lugar de la general.

Pocos giros luego de la salida, hubo un feo accidente que involucró a tres pilotos, uno de ellos quedó tendido en la pista y fue golpeado, sin lesiones de gravedad, por otro piloto, por lo que ondeó de forma inmediata la bandera roja. Así la carrera se acortó en su reanudación y Alonso logró largar de nuevo desde el primer puesto.

Una vez los semáforos se apagaron por segunda vez en Moto3, David hizo su salida perfecta, quedándose con el primer lugar y mantenerse en él,tras entrar en las curvas iniciales. No fue fácil pues algunos ya estaban más listos a la estrategia del piloto del Aspar. Así pues el grupo estaba muy compacto, pero a falta de unas cuantas vueltas del final David logró romper el vínculo con sus perseguidores, alejándose para cruzar la meta con un pequeño margen.

Con David subieron al podio Collin Veijer y un efusivo Ryusei Yamanaka, quien hizo una gran remontada y se quedó con el último puesto del podio.

Así fueron las declaraciones de Alonso tras su quinta victoria en el Mundial 2024.

Tratamos de fijarnos solo en nosotros y hacer nuestro propio camino. Hemos trabajado mucho en no pensar en los de atrás cuando lidero, centrarme en mis trazadas y sacar mi 90%, dejando siempre un poco de margen. He visto todas las últimas vueltas de las carreras de Moto3 aquí desde 2023 hasta 2018. Hoy me he inspirado en Jorge Martín, he visto que se podía romper el grupo y ganar saliendo primero de la última curva.