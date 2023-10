Johann Zarco gana por primera vez en MotoGP

Nos encantan las buenas noticias y si tienen que ver con los deportistas a quienes hemos seguido por años, en La Revista De Motos, mucho mejor. La semana anterior fue el podio de David Alonso y el triunfo de Diogo Moreira. Esta vez se trata de la categoría reina, en Australia, Zarco gana por primera vez en MotoGP.

Según las estadísticas del mundial de velocidad, Zarco debió correr 120 carreras, para lograr su primer triunfo en la máxima categoría. Pero no solo se trató de cruzar primero por la línea de meta, fue la forma en que lo hizo.

Si alguien nos hubiera dicho, 6 vueltas antes del final de la carrera, Zarco será el vencedor. Nuestra mente habría pensado en una caída múltiple que habría afectado por lo menos a 5 pilotos de punta.

Con cada vuelta menos, Zarco parecía crecerse más y más en la pista australiana. A tal punto de comenzar a superar a sus rivales, recortando distancias y llevando al límite a su moto.

Así es como Zarco gana por primera vez en MotoGP, pasando del 5° puesto al primero en pocas curvas. Superando incluso a los favoritos para vencer, Jorge Martín, Pecco Bagnaia y Brad Binder.

La degradación de las llantas de Martín fue un punto en contra del español y a favor para el resto de los pilotos del grupo de punta, que lo superaron fácilmente en el último giro. Así pues cruzó primero por la línea de meta Johann Zarco, seguido de Bagnaia y el debutante de la terna Fabio Di Giannantonio.

Tanto el primero como el tercero no continuarán con sus equipos actuales en el 2024, Zarco tomará la Honda del LCR y Fabio aún está a la espera de propuestas, para no quedarse por fuera del Mundial de Velocidad.

Así pues, los seguidores de Zarco, entre los que me encuentro. Esperamos por años y con ansias su acostumbrado salto mortal, muy popular cuando corría en Moto2 y que solo este fin de semana hemos podido apreciar, desde su paso a MotoGP.

Este triunfo no le da opciones a pelear el mundial, pero seguramente le devuelve los ánimos, pues la espera ha sido larga y el triunfo muy merecido.

Por cierto para los que leen esta nota, les recordamos que la carrera del Gran Premio de Australia, se adelantó para correrse el día sábado, debido a los pronósticos del clima, para el domingo, que en efecto se cumplieron, con fuertes vientos y lluvia.

Estas dos categorías se disputaron el domingo, una hora antes de lo habitual para evitar complicaciones meteorológicas. Aún con esta previsión, la carrera de Moto3 fue muy peligrosa, la lluvia en el trazado, el viento y la escasa visibilidad fueron una combinación perfecta para que muchos pilotos se fueran al piso, entre ellos David Alonso.

Ha sido una carrera peligrosa. No entiendo cómo me he caído, estaba en la recta y me he ido al suelo. Seguiremos trabajando y llegaremos preparados a Tailandia