Javier y Mateo, Rumbo al Rally

Nuevamente se llega la hora del Rally Dakar y esta vez por Colombia solo estarán Javier y Mateo. Ambos serán la dupla del Team ADT Motowear que nos representarán en Arabia Saudita y en unos días partirán rumbo al rally.

La rueda de prensa de despedida de los pilotos, ya es una tradición, por ello los acompañamos este martes 20 de diciembre en Medellín.

En el encuentro estuvieron presentes Javier Vélez y Mateo Moreno, ambos correrán como dupla en la categoría T3, un segmento que crece cada vez más y que poco a poco cuenta con figuras muy relevantes del mundo del Rally.

Con Guillermo Pajón, como entrevistador, se realizó la presentación de ambos pilotos que dentro de unos días partirán rumbo al rally Dakar. Así, durante esta presentación nos enteramos de varias novedades que la organización de la competencia tiene preparados para este nuevo evento.

El prólogo, a diferencia de años anteriores, se realizará el 31 de diciembre, por lo que los pilotos estarán mucho antes en tierras árabes.

El compañero del Team ADT Motowear, será nuevamente el Can Am Maverick, totalmente reformado para esta competencia, no se trata del vehículo de fábrica que se puede conseguir en un punto de venta, está modificado para poder afrontar las exigencias de la carrera más difícil y peligrosa del mundo motor.

Más que correr

En el desarrollo de la presentación Javier y Mateo nos hablaron sobre su preparación. No solo hay que tener fortaleza física, la parte mental y muy importante para este tipo de competencias de varias semanas. En cualquier momento un bajón de ánimo puede afectar tu desempeño.

Javier Vélez «Jota» dijo que tiene una rutina de gimnasio muy normal, para fortalecer su cuerpo y poder cumplir con lo que conlleva ser un piloto de rally.

Por su parte Mateo Moreno, un experto en la materia, dijo que ser navegante no es nada fácil. Está en sus manos la responsabilidad de llevar a su compañero piloto hasta el final de la especial.

La ayuda

Como es habitual, el Team ADT Motowear correrá bajo la sombrilla del equipo FN Speed Team, que tiene 10 participantes en dos categorías, por lo que nuestros representantes tendrán a su alcance repuestos, mantenimiento durante la carrera y toda la logística necesaria para lograr el objetivo de llegar a la meta.