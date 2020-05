Sin una sola carrera en lo que va del año, ya se habla de un nuevo piloto en el equipo de Borgo Panigale. Según declaraciones de Davide Tardozzi, está Jack Miller en la mira de Ducati.

Desde hace rato, el piloto australiano que corre con una Ducati privada ha estado en la mira del equipo oficial, y según el Team Manager, cada vez están más cerca de firmar.

Quién se iría de Ducati

La pregunta que viene a nuestra mente por asociación es quién se iría del equipo italiano, y todo parece apuntar a Danilo Petrucci, quien estaría en el Mundial de Superbikes con una Panigale V4 R.

Recordemos que Ducati ha tenido una muy buena relación con los pilotos australianos, entre los que están Troy Bayliss y Casey Stoner.

Jack Miller en la mira de Ducati

Miller es un candidato más que idóneo, recordemos que en la temporada del año pasado, el joven piloto sumó cinco podios con la moto privada, más de lo que hizo Petrux con la moto oficial, y además se nota que tiene las condiciones para exprimir a fondo la máquina.

Andrea Dovizioso, Marc Márquez y Jack Miller en el podio de Gran Bretaña en el 2019. Este y otros podios han puesto al australiano, en el punto de mira de Ducati

El futuro de Dovi

Por ahora el que no está seguro al 100% en la moto roja, es Dovizioso, pues sus jefes no quieren seguir en las mismas condiciones contractuales con el #04 y él, seguramente, no querrá bajar de donde está.

Será esperar unos días para que nos confirmen lo de Miller, si es que no hay nada raro en el camino, pero ya está casi que finiquitado este asunto entre las dos partes.

Mientras tanto, les contamos que el próximo 31 de mayo se correrá una nueva carrera virtual, esta vez en Gran Bretaña