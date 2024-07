Honda Gana en las 8 horas de Suzuka

Las 8 horas de Suzuka han sido ganadas por el equipo de Honda, allí corrió por primera vez Johann Zarco, el piloto galo disfrutó de la experiencia y el trabajo en equipo.

Así comenzaba la historia del fin de semana

El equipo de Honda, Team HRC, se recuperó de su derrota en el Top 10 Trial del sábado para completar con éxito la 45ª carrera de resistencia de las 8 Horas de Suzuka de Coca-Cola el domingo, obteniendo su tercera victoria consecutiva y la 30ª para Honda en el Campeonato Mundial de Resistencia de la FIM en Japón.

Con el número 30 vemos la moto del equipo Honda, quienes ganaron en las 8 horas de Suzuka, la moto con el número uno es la del Yamaha YART, segundos y la moto con el número 2 es la del Ducati Team Kagayama

Partiendo desde la tercera posición en la parrilla, el piloto líder Takumi Takahashi comenzó a adelantarse hacia la mitad de su primer turno antes de que sus compañeros de equipo Teppei Nagoe y la estrella de MotoGP Johann Zarco se unieran para asegurar la primera posición, superando al Yamalube YART Yamaha EWC Official Team y al Yoshimura SERT Motul impulsado por Suzuki.

Sin embargo, el margen de victoria del Team HRC fue estrecho, apenas 7.860 segundos, después de que se aplicara una penalización de 40 segundos debido a una infracción en la parada en boxes, lo que convirtió el final en una situación de nerviosismo mientras caía la oscuridad.

«Tengo una sensación de alivio total y honestamente estoy muy exhausto», dijo Takahashi. «Estoy muy feliz de haber ganado mi sexta Suzuka 8 Horas y de que Honda haya logrado su 30ª victoria. Realmente necesito agradecer a mis compañeros de equipo, que son dos pilotos fantásticos; juntos pudimos lograr nuestro objetivo».

Para Takahashi, de 34 años de edad, este resultado marcó su sexta victoria en las 8 Horas de Suzuka, siendo la primera en 2010. Otro récord se estableció con tanto el Team HRC como el YART cubriendo 220 vueltas, superando la marca anterior de 219 vueltas establecida por el Team Cabin Honda en 2002.

«Ahora que he logrado seis victorias, solo puedo aspirar a más y espero continuar», dijo Takahashi. «Espero recibir una oferta para la próxima temporada y, en ese caso, estaré aquí. Pero no estaba enfocado en mi sexta victoria, solo quería abrir una brecha y mantener un buen ritmo promedio. En mi último turno estaba un poco relajado quizás, fue difícil concentrarse hacia el final con la oscuridad y me dieron calambres. En la última vuelta, en la curva 130R, pasé por encima de un brazalete amarillo que otro piloto debió haber soltado, casi resbalé y fue un poco aterrador».

Después de ganar en su debut en el EWC en su primera aparición en Suzuka, Zarco comentó: «Me siento bien porque cuando te fijas este objetivo y logras la victoria, es un gran alivio. Me siento feliz, orgulloso y es muy satisfactorio. Me impresionó mucho el ritmo de Takumi y su control de la carrera. Estoy muy contento con el progreso que hizo Teppei desde los entrenamientos hasta la carrera. Los tres pilotos fueron necesarios para esta victoria porque con el calor todos necesitábamos controlar la energía».

YART, que llegó a Japón un punto detrás de Yoshimura SERT Motul en la clasificación del campeonato 2024, regresará a su base en Austria con una ventaja de seis puntos después de obtener cinco puntos por ganar el Top 10 Trial del sábado, más 24 puntos por su primer podio en Suzuka gracias a los pilotos Niccolò Canepa, Marvin Fritz y Karel Hanika.

Canepa lideró después de adelantar al primer líder Markus Reiterberger (BMW Motorrad World Endurance Team) justo antes de completarse la primera vuelta, pero consideró que su «apuesta» por montar un neumático delantero de compuesto blando jugó en su contra mientras se desarrollaba el primer turno en temperaturas de pista cercanas a los 60 grados centígrados.

«Me di cuenta de que elegimos el neumático delantero incorrecto y enseguida noté que no tenía buena sensación con la moto», dijo Canepa. «Traté de mantenerme adelante tanto como pude porque sabía que si me adelantaban, se irían y traté de recuperar cada vez que me adelantaban hasta que Takahashi-san fue demasiado rápido para volverlo a adelantar. Él hizo un primer turno increíble y lamento que en parte haya sido mi error elegir este neumático delantero porque me hubiera gustado pelear más con él. Creo que teníamos el paquete para hacerlo».

El Ducati Team Kagayama estrena moto en Suzuka

El Ducati Team Kagayama, con Ryo Mizuno al volante, también ocupó el primer lugar durante una frenética primera hora, con la primera posición intercambiándose entre el #2 de Kagayama, el #30 de Takahashi y el #1 de Canepa.

En su primera cita en las 8 Horas de Suzuka con Ducati, el Team Kagayama perdió terreno vital cuando Hafizh Syahrin se retrasó al reiniciar la Panigale V4R en la primera ronda de paradas en boxes. Después de salir de la contienda por el segundo lugar, Ducati Team Kagayama se vio envuelto en una emocionante batalla por el tercer lugar con Yoshimura SERT Motul, que no se decidió hasta los últimos 30 minutos de carrera.

Aquí vemos en primer plano el piloto de Moto2 del Mundial de Velocidad, Albert Arenas con el Ducati Team Kagayama

A pesar de que este último perdió terreno después de cumplir una penalización por paso obligatorio por boxes, debido a que se descubrió que la tapa de la cubierta del tanque de combustible no se había reemplazado tras una parada en boxes, Cocoro Atsumi de Japón, quien aprendió a pilotar en el Circuito de Suzuka en su juventud, realizó un espectacular último turno para conseguir el tercer lugar mientras el tiempo se agotaba. Se unió en el podio a sus compañeros de equipo Dan Linfoot y al novato en Suzuka, el piloto de Moto2 Albert Arenas.

«Estoy realmente feliz de estar aquí en el podio por primera vez», dijo Atsumi. «He estado con Yoshimura SERT Motul como cuarto piloto y he estado revisando y aprendiendo mucho. Me pidieron que me uniera a esta carrera y estoy muy contento de tener esta oportunidad. Estamos luchando por el campeonato con YART y terminar en tercer lugar significa que la brecha es pequeña y estaremos en una buena posición en el Bol d’Or para seguir luchando por el campeonato».

Markus Reiterberger, quien hizo un inicio temprano en las 8 Horas de Spa Motos el mes pasado, también se destacó. Pero el piloto del BMW Motorrad World Endurance Team no pudo contener a Canepa y quedó detrás en la entrada a la chicana antes de que se completara la primera vuelta. El equipo belga, que se clasificó en cuarto lugar en Suzuka, terminó en quinta posición, su mejor resultado en Suzuka.

El trío del F.C.C. TSR Honda France, compuesto por Mike Di Meglio, Josh Hook y Alan Techer, pasó la carrera adaptándose a su moto de especificación 2024, que utilizaban por primera vez en competición. Un problema de electrónica, caídas de Hook y Di Meglio y una penalización de stop and go, que se emitió después de que se realizara trabajo en la moto #5 durante el repostaje, dejó al equipo ganador del título del EWC 2022 en una distante posición 34ª, exacerbando una temporada frustrante hasta ahora.