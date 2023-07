Honda CBR1000RR-R Fireblade SP John McGuinness

17 exclusivas Honda para conmemorar la partida número 100.

Es imposible hablar del Isle of Man TT y no relacionarlo con John McGuinness, el tercer mayor ganador de la historia del peligroso y vertiginoso torneo, John sólo es aventajado por los famosos Michael Dunlop y Joey Dunlop respectivamente. Pero el tema de hoy tiene que ver con la CBR1000RR-R Fireblade SP John McGuinness edición especial.

Desde 2017 John McGuinness ha tenido una relación comercial directa con Honda, donde la marca del ala dorada le ha brindado las máquinas para competir en las road races (carreras callejeras), y como no, en el Isle Of Man TT con la CBR1000RR-R Fireblade SP. Hace poco Honda anunció una edición especial de la Fireblade a la venta para 17 afortunados que contarán eso sí con el dinero para adquirirla, y se agotaron prácticamente de inmediato. La versión especial es denominada «salida 100th» que precisamente conmemora la salida o partida número 100 de McGuinness en el Isle of Man (80 de ellas a bordo de una Honda).

Wow!!!

La edición especial fue exclusiva para el Reino Unido, de donde es oriundo el intrépido corredor, las motos fueron entregadas en persona por el mismísimo John McGuinness quien las firmó frente a sus propietarios.

Estas CBR1000RR-R Fireblade SP John McGuinness, cobrarán un valor adicional, con la firma del piloto en sus tanques.

La Honda CBR1000RR-R Fireblade SP 100th TT cuenta con los colores y gráficos que la misma que usa John McGuinness en el TT donde resalta bastante bien el color dorado sobre el rojo y blanco que predominan. Las motocicletas están claramente homologadas para su uso en calle pero sin dejar atrás su claro enfoque competitivo.

Tener la oportunidad de compartir datos con tu piloto favorito de Road Races, no tiene precio

Los nuevos propietarios, además de una charla con el 23 veces ganador del Isle of Man TT, pudieron compartir unas vueltas en circuito cerrado con la leyenda viviente sobre sus exclusivas monturas.

Como contemplando una joya…

Datos curiosos

Recordando datos de interés sobre John McGuinness, uno de ellos es su récord de vuelta en el Isle of Man TT de 132.7 mph (el Isle of Man se caracteriza por medir el recorrido en velocidad más que en tiempo) en 2023 John logró una vuelta de 131.183 mph, demostrando que sigue siendo rápido a sus 51 años.

En cuanto a la Fireblade, es una de esas motos que se entregan a sus usuarios como potros domesticables, pero que, bajo una adecuada puesta a punto y accesorios de alto performance, se puede transformar en una de las máquinas más veloces y competitivas de la tierra.

Sebastián Zamora