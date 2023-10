Gracias David por dejar en alto a Colombia

En este momento en que Colombia se encuentra en la mira del mundo, por temas políticos. Es grato tener un representante que transmita una imagen positiva de nuestro país a nivel mundial, es por ello que hoy más que una nota de resumen de carrera queremos decir en ella Gracias David Alonso, pues la visibilidad que le has dado a nuestra tierra por estos días, cambia para muchos la percepción que otros proyectan.

Estoy muy contento por subir al podio porque últimamente habíamos tenido algunos problemas para pelear por él. Salíamos desde la primera fila y hemos sabido gestionarlo bien. Ha sido una gran batalla, he tenido bastantes contactos con otros pilotos, pero a pesar de todo me he mantenido sobre la moto. No estaba del todo cómodo con el cambio de marchas, pero hemos terminado con opciones de lograr la victoria. ¡Lo celebraremos unos días aquí antes de irnos a Australia!