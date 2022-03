Este martes 15 de marzo se realizó en Bogotá, la rueda de prensa del evento Gladiadores Off Road 2022. Una prueba de resistencia para motos y pilotos que mezcla novatos con profesionales y mucha diversión.

Allí en este evento estuvo nuestra colaboradora Ángela Sánchez, quien además de motociclista es una viajera incansable.

Los dejamos con las noticias de esta cita, la primero del 2022.

Ellos son Juan Pablo y David Nova, los hermanos creadores de Gladiadores Off Road

Novedades

Este año se ha pensado en cruzar fronteras, es así como los organizadores del evento están pensando en llevar a los Gladiadores fuera de Colombia. Seguramente muy pronto estarán hablando más del tema.

En el evento programado para el 19, 20 y 21 de marzo, los Gladiadores verán una nueva categoría en competencia, se trata de los niños entre 2 y 15 años, que tendrán un espacio para divertirse y compartir con más pequeños que disfrutan de las actividades deportivas.

La cita de este 2022 será en Mondoñedo, Cundinamarca. Allí estarán los pilotos más destacados de Colombia y también los novatos que demostrarán que no hay que ser un pro para participar.

Los nuevos Gladiadores

Wilfer Yepes es uno de ellos un paisa que va en representación de la gente del barrio Castilla, él compite en una Boxer CT, una moto con la que va a dejar claro que la diversión y el deseo de participar no tiene nada que ver con la marca o el tamaño de la moto.

Andrés Rojas, corre con una BWS 2 y a pesar de no tener una pierna, no hay obstáculos que este Gladiador no pueda superar para seguir disfrutando de las dos ruedas. Su moto solo tiene ruedas diferentes a las del modelo original. Actualmente hace entre 100 y 150 km por día, pues se dedica a la mensajería en su moto.

Participantes

Este año estarán en competencia 500 pilotos con los que asistirán unas 2500 personas entre acompañantes y equipo, es por ello que la organización ha dispuesto lugares de comida y recreación para las familias que acompañan a los participantes.

Algunas de las marcas más representativas llevan a sus pilotos para destacar un producto en particular. Así pues los invitados especiales a la rueda de prensa además de los novatos de los que ya hablamos, también estuvieron los pro.

Juan David Olaya por KTM, Francisco Álvarez en representación de Husqvarna, Andrés Mejía por Ducati, Tomás Puerta por ADT, Hans Frasica Escobar con Royal Enfield, con Honda participa Christian Leonardo Cajicá, piloto Dakar, y con Hero Daniel López.

Los dejamos con las palabras de, algunos de los protagonistas de la rueda de prensa

