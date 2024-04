Fin de semana redondo para David Alonso en Texas

El rodeo en el Circuito de las Américas, no fue un problema para David Alonso, quien dominó los tiempos en las prácticas libres, hizo su primera pole mundialista y además ganó la carrera dominando desde la largada hasta la bandera a cuadros, en un fin de semana redondo.

Magistral

Con una muy buena largada, David se puso al frente del grupo desde el momento en que se apagaron los semáforos, siendo así el líder de la carrera de principio a fin. En el grupo de perseguidores hubo muchas eventualidades, caídas, salidas de pista, vueltas largas por las penalizaciones.

Cerca de 5 de sus rivales se vieron envueltos en la lucha por el segundo y tercer lugar del podio, alcanzar a David era imposible, la distancia de él con respeto al grupo se ampliaba.

Joel Kelso y Collin Veijer se han ido al suelo cuando luchaban en el grupo perseguidor y la caída del piloto neerlandés ha condicionado la pelea final, pues Holgado y el japonés Ryusei Yamanaka han tenido que esquivarle. Este incidente ha permitido al debutante Ángel Piqueras ponerse en posición de podio, aunque Holgado ha mostrado un gran ritmo y ha podido darle caza para adelantarle sobre la línea de meta. El segundo puesto de Holgado le permite mantener el liderato del Mundial, mientras que Piqueras ha logrado el primer podio de su vida en su tercera carrera en Moto3. Todo ello en una prueba en la que uno de los favoritos, el piloto sevillano José Antonio Rueda, que se había clasificado segundo, no ha podido competir tras haber sido operado de apendicitis.

Al final de la carrera del fin de semana redondo para David, estas fueron sus declaraciones:

«No me esperaba conseguir un fin de semana así, es increíble. Hemos trabajado día a día y había soñado con conseguir una victoria como esta, una victoria en solitario. No he apretado en exceso y he tenido un momento de crisis con las gomas, pero he podido mantenerme. La gestión mental tampoco ha sido fácil. Hemos hecho un fin de semana perfecto, pero el Mundial va a ser largo. Es muy difícil marcar la diferencia y conseguir una gran ventaja de puntos, así que cada punto cuenta».

La próxima fecha será en dos semanas cuando regresen a España para seguir el calendario mundialista, esperemos que sean más los fines de semana redondos para el representante de Colombia en Moto3