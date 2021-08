Este fin de semana MotoGP vuelve a la acción, la cita es en Silverstone. Allí estará por primera vez el actual número uno del mundo, Joan Mir, quien este fin de semana debutará en el trazado británico. En la rueda de prensa estuvieron con él, Fabio Quartararo, Pecco Bagnaia, Cal Crutchlow, Jorge MArtín, Brad Binder y el roockie Jake Dixon.

Hay muchos cambios este fin de semana de MotoGP, pues Viñales estará en el box de Aprilia, claro que la moto tendrá que esperarlo un poco pues el debut del piloto español, ex Yamaha, será en Mugello.

Para los que aún no saben o no conocer a Jake Dixon, les contamos que será el reemplazo de Franco Morbidelli quien aún no puede subir a la moto del Petronas, por lo que el piloto británico se hará cargo. Tal y como él mismo lo expresó «he tenido algunas noches sin dormir, definitivamente es por la emoción». Dixon actualmente es piloto del equipo Petronas de Moto2, por lo que esta «palomita» vale oro para él.

Él es Jake Dixon, el debutante británico que correrá en la Yamaha del Petronas, este fin de semana de MotoGP, en Silverstone

Otro que celebró la llegada a Silverstone fue Crutchlow, quien dijo que no pensaba volver a correr en el circuito de casa, luego de retirarse del Mundial de Velocidad. Recordemos que el piloto ahora es probador de Yamaha y llevará la moto de Viñales, quien fue «despedido» de la marca de los diapasones. Además el circuito tendrá público, algo que poco se ha visto este año, pero que en tierras de su majestad se podrá disfrutar.

El que sin duda alguna sigue celebrando es Brad Binder, el piloto de KTM, que en Austria se llevó la victoria en una carrera totalmente atípica. El piloto sudafricano, espera mantener la buena racha y seguir sumando puntos y tal vez otra victoria.

Pecco Bagnaia, quien ahora es el segundo en la general, está contento con lo hecho en Austria y confiado con su participación en Silverstone. Si bien la Ducati no tiene el mismo feeling de la Yamaha en el trazado británico, él está tranquilo.

En cuanto al actual líder de la general, lo único que espera es seguir en el mismo puesto y para ello no ha escatimado palabras, a la hora de contar que Silverstone es uno de sus trazados favoritos, por lo que puede que este domingo, lo veamos de nuevo en el podio.

En cuanto al clima, todos esperan que el sol esté con ellos el domingo, recordemos que allí la lluvia es una asidua visitante del trazado. Algo que podría complicar el fin de semana de MotoGP, para algunos pilotos.

Antes de terminar, les contamos que ya es oficial Petronas se va del Mundial, por lo que el equipo en si, perderá a sus representantes en Moto2 y Moto3, para enfocarse en el 2022, solo en la categoría reina. Pronto sabremos el nombre del patrocinador principal.