Para los pilotos que corren en el exterior.

Un nuevo fin de semana de deportes se vivió fuera de Colombia y los deportistas que nos representan en las pistas internacionales lograron excelentes resultados.

Stefano Mesa

Comenzamos con Motoamerica, el campeonato más importante de la velocidad en los Estados Unidos. Allí el piloto Stefano Mesa volvió a la acción, esta vez en el circuito de Virginia. El número 37, corre en la categoría Supersport y durante las clasificaciones para la largada logró ubicarse en el puesto número 4.

Como es costumbre, el fin de semana contó con dos carreras y en la primera de ellas, Mesa subió al podio quedándose con el segundo lugar, en una terna que lideró Sean Dylan Kelly y que completó Benajmin Smith.

Con el número 37, vemos a Stefano Mesa

Pero el fin de semana en Virginia no había terminado con la actuación del sábado para el piloto colombo estadounidense, que el domingo volvió a la acción logrando nuevamente estar en la terna del podio, esta vez en el puesto número 3. Con él compartieron honores, Richie Escalante en primer lugar y Sean Dylan Kelly en segundo.

Con estos excelentes resultados, en la segunda fecha de Motoamerica, Stefano Mesa se ubica en la tercera casilla de la general con 49 puntos en su cuenta personal.

Mesa y Salazar se encontraron en Virginia durante la segunda fecha de Motoamerica

Rigo Salazar

Al que vimos en carrera en Virginia, este fin de semana fue a Rigo Salazar, el «Avión», voló hasta Estados Unidos para correr en la categoría SuperStock 1000. En la primera salida a pista quedó en el puesto 11 y en la segunda en el puesto 14.

La próxima cita de Mesa será en Wisconsin, en Road America del 11 al 13 de junio.

Campeonato Interautonómico de Velocidad

Además de tener representante en los Estados Unidos, este fin de semana contamos nuevamente con colombianos en España. El circuito de Jerez le dio la bienvenida a los competidores del CIV (Campeonato Interautonómico de Velocidad).

Comenzamos con Jhon Alexander López, quien este domingo logró el primer puesto en su categoría, en una carrera donde el joven piloto colombiano, logró gestionar bien y cruzar primero por la línea de meta.

Este es Jhon Alexander López #124, un piloto que poco a poco se va formando para estar a la altura de los mejores

Primer lugar para Jhon, en el trazado de Jerez

Tomás Marín por su parte tuvo una serie de dificultades con su moto. El viernes una rotura de motor, le complicó la primera salida a cronos; el sábado hizo buenos tiempos pero no lo suficiente para partir desde la primera fila, así que debió conformarse con largar desde el octavo lugar. El domingo, en el warm up un problema con el embrague obligó al equipo a trabajar en la moto sin perder ni un momento, así que no parecía un buen fin de semana para el #88, pero en la carrera el joven colombianos demostró que a pesar de las dificultades se puede mejorar y terminó la carrera en quinto lugar. Ahora es tercero en la general.

Tomás Marín # 88, un piloto que seguro nos dará gratas sorpresas dentro de muy poco



La próxima fecha para estos dos jóvenes está prevista para el 11 y 12 de junio, en Albacete.

Campeonato Balear de Motociclismo

Finalmente y no menos importantes, fueron los resultados de Javier Roa y Andrés Torres, en la cita de la Minivelocidad en Menorca, donde ambos compitieron en la categoría Minimotard Pit Bike 190.

Javier se quedó con el primer puesto y Andrés lo acompañó en el segundo lugar del podio.

Javier Roa #191 y Andrés Torres #800 hicieron brillar el tricolor nacional, en el Campeonato Balear



Así pues cerramos un fin de semana con excelentes resultados tanto en el continente americano, como en España, con los pilotos colombianos que siguen dejando en alto el tricolor nacional.

273 total views, 75 views today