Es oficial Miller deja a Ducati y se va con KTM

Por fin se dio a conocer la noticia, sobre el futuro de Jack Miller, el piloto australiano cambiará de moto en noviembre, una vez termine la temporada 2022, Miller deja a Ducati y se va con KTM, con quienes ha firmado por dos años.

Era un secreto a voces, hace unos días hablamos del tema aquí mismo en La Revista De Motos, la posibilidad de que Miller volviera al equipo con el que comenzó su participación en el Mundial de Velocidad, en Moto3. Hoy es un hecho, KTM Factory Racing lo ha confirmado, El piloto australiano correrá con la moto oficial de la marca naranja. Así pues una Ducati de fábrica queda libre y en disputa para dos pilotos, el más probable es Enea Bastianini.

Oliveira se quedó sin la montura oficial de la marca austriaca y Miller hará dupla con Brad Binder.

Miller con 27 años tendrá su novena y décima temporada en la máxima categoría de la velocidad, en una KTM RC16. Cuenta con 9 victoria y cerca de 30 podios, sumando su experiencia en Moto3 y MotoGP. Lamentablemente no ha podido ver un título mundial, estuvo muy cerca en el 2014 con el Red Bull KTM Ajo, pero no fue.

Como otros pilotos, Miller dio el salto de la categoría chica a la máxima y fue en el 2015. Allí ha dado todo para estar entre los mejores, algunas veces logrando muy buenos resultados y otros no tanto, pero así son las carreras.

Así pues Miller deja a Ducati y queda una moto de fábrica lista para un nuevo piloto. En cuanto al futuro de Oliveira, no tenemos noticias aún.

Por su parte Ducati agradeció a Miller el trabajo que hizo con la marca italiana, tres con el Pramac y las últimas dos con la fábrica. Igualmente su compañero actual, Pecco Bagnaia dijo que era un honor haber estado con él, una de las personas más cool del paddock y una de las más talentosas y rápidas.

Recordemos que gracias a un trabajo conjunto Ducati ha logrado muy buenos resultados como equipo y como constructores, en los últimos años.

Han sido cinco años realmente importantes para mí: junto con Ducati he logrado varios podios, incluidas dos victorias que jamás olvidaré. Además de dos mundiales de constructores, un título de equipos y de terminar cuarto en el campeonato, mi mejor clasificación de siempre en MotoGP™. Junto con el Pramac Racing Team y el Ducati Lenovo Team he crecido como piloto y, año tras año, siempre he sentido que mi mejor versión mejoraba. El próximo año tengo un nuevo reto por delante, pero ahora mismo solo pienso en acabar esta temporada con mi equipo de la mejor manera posible. Quiero dar las gracias a todo Ducati Corse, a mi equipo, a Gigi, Paolo y Davide y a la gente que ha trabajado conmigo durante estas cinco temporadas.