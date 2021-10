Luego de una temporada donde hemos visto el crecimiento de Toprak Razgatlioglu en el Mundial de Superbike, la mejora de la Yamaha en la categoría máxima de este mundial y la lucha constante de Jonathan Rea por seguir siendo el número uno con su Kawasaki. Les contamos que a una fecha del final del campeonato, el WSBK aún no tiene campeón.

Este año ha sido duro para Rea, quien ya ve pasos de animal grande entre sus jóvenes rivales, el más cercano es Toprak, el turco que con Scott Redding y su Ducati, han puesto a sudar al piloto británico.

Tras su paso por el circuito de Villicum, en la provincia de San Juan en Argentina, el WSBK nos dejó con un dulce sabor en la boca. Sin temor a equivocarnos, la cita en tierras del sur de nuestro continente nos brindó muy buenas batallas.

Así celebró Toprak su cumpleaños número 25

El día sábado 16 de octubre, Toprak tenía un motivo para celebrar. Ese día era su cumpleaños número 25 y parece que esta fecha hizo que el turco y su Yamaha volaran en el trazado argentino. 21 vueltas fueron suficientes para mostrarnos el potencial de este joven piloto.

Tan solo en la primera curva, Scott Redding perdía el control de la Ducati y a pesar de haber largado desde la pole, se iba al suelo y se quedaba con las ganas de podio. Pero su ánimo lo ayudó a volver a pista para adelantar a sus rivales desde la parte de atrás y cruzar la meta en el número 9. Recordemos que Scott está en la lucha por los tres primeros puestos de la general y con este resultado, se mantuvo en el tercero.

Con más de 5 segundos de margen, Toprak cruzó la meta en Villicum, por delante de Rea que no pudo dar alcance a la Yamaha. Con ellos completó la terna Michael Ruben Rinaldi con la Ducati. Mientras nos dejaban disfrutar de una importante participación de Alex Lowes y Axel Bassani en el duelo por la cuarta plaza.

En la primera salida a pista, Bautista y Viñales no vieron la bandera a cuadros. Ambos pilotos quedaron por fuera de carrera. Leandro Mercado, el piloto argentino no tuvo nada para celebrar en casa, la moto no está a la altura que «Tati» quisiera y solo le dio para terminar en el puesto 16.

Lo más llamativo

Lo que disfrutamos mucho fue el «traje» que llevaron las Kawasaki oficiales, pues se vistieron al mejor estilo de los 90. Para celebrar los 120 años de la marca japonesa.

El día dos

Comenzamos con la Carrera de la Superpole, recordemos que esta es una carrera corta, donde Rea ha sabido brillar este año. La cuestión es que en Argentina no fue el caso para el actual número uno del mundo que terminó en el puesto número 3. Toprak celebró el triunfo y Redding la segunda plaza.

La carrera

La segunda carrera nos permitió disfrutar nuevamente con la lucha entre Rea, Redding y Toprak. Parecía que la situación se repetiría con respecto a lo que vimos el día sábado. Pero Redding estaba listo para hacer su magia y fue así como se impuso ante sus competidores más cercanos, pasando primero a Rea y luego a Razgatlioglu. Pero esa maniobra no se logró en el primer intento, el piloto de Ducati tuvo que hacer mucho trabajo para poder doblegar al turco y quedarse así con el primer puesto.

Al final el triunfo quedó en manos de Redding que estaba más que feliz con esta victoria, que no veía desde Catalunya.

Por su parte Rea ponía su experiencia a trabajar para quedar delante del turco y descontar algunos puntos valiosos para el campeonato.

Nuevamente Axel Bassani dejó claro que este fin de semana estaba listo para brillar en el podio y con su moto logró un cuarto lugar y entrar en el corralito para celebrar como el mejor de los privados.

Al final del paso por Argentina, Toprak tiene 531 puntos, Rea suma 500 y Redding 465.

Como están las cosas, tendremos que esperar hasta Indonesia, cuando el WSBK debut en Mandálica, pues por ahora el WSBK aún no tiene campeón

El WSBK aún no tiene campeón Con el #47 vemos al piloto Axel Bassani en su duelo con el #22 Alex Lowes El WSSP ya tiene su campeón del mundo, se trata del suizo Dominique Aegerter