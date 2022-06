El cuatro veces Campeón del Mundo en la categoría 250cc, Max Biaggi, «El Romano» es la nueva Leyenda de MotoGP. Este fin de semana ha sido el elegido para darle este importante título al piloto italiano.

El trazado de Mugello ha sido el escenario elegido por Dorna para celebrar un nuevo nombramiento como leyenda que esta vez ha sido para Max Biaggi. El piloto que durante años fue protagonista en la categoría intermedia del mundial de velocidad y que luego corrió en el Mundial de Superbike ha sido homenajeado como es debido.

Biaggi es uno de los pocos pilotos en lograr en su temporada de debut ganar en la primera carrera del World SBK. Lo que hizo en el 2007, cuando ingresó a este mundial.

Además de sus títulos en 250 y del logrado en el 2007, «El Romano» se quedó con otros dos mundiales en el 2010 y 2012.

Biaggi no fue uno de los pilotos que llegó a las carreras en la flor de la juventud, sus inicios se dieron a la edad de 18 años y fue en 1994 que se coronó como campeón del mundo por primera vez. En esa época le apodaban el «Emperador Romano».

Con dos marcas diferentes se quedó con cuatro títulos del mundo en la que fuera en esa época, la categoría intermedia. Del año 1994 a 1997, fue el «capo» en 250.

Al año siguiente pasó a la máxima categoría, es decir a los 500cc y ganó en su carrera como debutante y quedó como subcampeón. «El Romano» se retiró de MotoGP en el año 2005. Para ese entonces ya tenía en su cuenta personal, 42 victorias, 13 de ellas en la máxima categoría, 111 podios y 56 poles.

El ingreso al WSBK fue de la mano de Suzuki, quedando ese año en el tercer puesto de la general. Luego pasó a correr con Ducati y finalmente con Aprilia llegó a quedarse con el título en dos oportunidades 2010 y luego 2012.

Así Max Biaggi se fue de las carreras estando en lo más alto de la tabla general. Terminando su carrera con la misma marca con la que comenzó en 1991.

Con Biaggi llega una novedad a la exclusiva lista de MotoGP Legend, pues es el primero en ser campeón en MotoGP y WSBK.

Biaggi volvió a subir a una moto de carreras del WSBK en el 2015, cuando hizo un gran papel. Ahora su vida sigue muy ligada al motociclismo y actualmente está presente el el MotoGP con un equipo de Moto3 desde el año 2019.

Sus palabras

En primer lugar, gracias a todos por venir. Este es un día muy especial para mí y, tengo que dar las gracias a Carmelo y a Dorna, que hacen posible esto, porque, sin ellos, nada sería posible, así que muchas gracias, Carmelo. En segundo lugar, quiero dar las gracias simplemente a todos los que hacen posible esto; todo el trabajo de los fabricantes en el pasado, empezando por Aprilia, Honda, Yamaha, y toda la gente que está aquí es básicamente la que me ha apoyado siempre, en diferentes equipos y diferentes situaciones, en los días buenos y en los días malos. Así que estoy orgulloso de que todos hayan venido; para mí, esto significa mucho, porque la vida sigue después de las carreras.

También estoy orgulloso de que mi familia me animara en los días malos a seguir haciéndolo y a no rendirme nunca, y me apoyaron todo el tiempo. Hoy están aquí, mi hijo y mi hija están aquí, así que es un momento muy emotivo porque ahora pueden decir: ‘Eh, mi padre es una Leyenda’, ¡así que es algo genial! Hace veinte años, ni siquiera pensaba en eso, así que a nivel personal, esto también es importante.

Por último, ahora estoy en la tercera fase de mi vida como Team Principal. Quiero dar las gracias a Husqvarna y Sterilgarda, que han hecho realidad este sueño, así que ahora utilizo mi experiencia para formar, con suerte, a los nuevos pilotos del futuro, con suerte los campeones; ¿quién sabe? Quiero dar las gracias de nuevo a Dorna, a Carlos también, porque han hecho un trabajo impecable a lo largo de los años. MotoGP™ es simplemente fantástico, así que muchas gracias.