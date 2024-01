El Rally Dakar, las dos carreras

Para algunos este titular no tendrá sentido, pero quienes hemos seguido esta competencia desde que inició en África, tiene mucho sentido. El Dakar actual son dos carreras, la que viven y corren los pilotos profesionales y la que hacen los mortales.

«Playa alta»

Para usar una frase que fue muy popular en Colombia, luego de un reality show, «Playa alta» significa comodidad. Esa es la carrera que corren los pilotos profesionales, los que cobran por correr, lo que hacen parte de los equipos de las grandes marcas de motos, autos y camiones.

Ellos si bien compiten al igual que el resto, que llamaremos «los mortales», viven diferente a los demás. Descansan en sus cómodos coche cama al caer la noche, tienen masajistas al final de las especiales y presupuestos amplios para cubrir sus necesidades a lo largo de la competencia.

No vamos a negar que sufren como «los mortales» cuando se varan en mitad de la nada, y tendrán que saber mucho de mecánica para solucionar sus problemas, navegar en solitario como lo hacen los otros, pero se les da más fácil.

Eso sí, hay que ser claros, deben acelerar más a fondo que «los mortales» pues ellos corren con la presión de ganar. Mientras que los demás solo quieren terminar.

Los Mortales

Entre los llamados mortales tenemos un representante colombiano, se trata de Javier Vélez, no fue el Primero, no será el último, pero si es un ejemplo de tesón y voluntad. Así fue como cumplió su sueño de correr por primera vez un Rally Dakar, esa mítica competencia que había llegado a nuestro continente, luego de dejar África por temas de seguridad. Pero estar allí no fue cuestión de dinero, ni de patrocinios, a diferencia de otras carreras, para correr un Dakar debes primero tener cierta experiencia y para ello están los llamados Dakar Series, unas carreras más cortas que te permiten «sumar puntos» para tener un pase al Dakar. En el 2021, luego de estar en el Ruta 40 y en Rally de Atacama, tenía su pase dorado.

Ya son 4 años de carreras, de locuras, de arriesgar, pero no es nada si se compara con la alegría de estar allí.

Esta será una nueva oportunidad para Jota, como lo conocemos todos, pero lo mejor es que nos enseña que no hay límites para lograr lo que se quiere.

Este 5 de enero comenzará un nuevo Dakar y Colombia tendrá en esta importante carrera a Javier Vélez, desde este espacio le deseamos lo mejor y los tendremos al tanto de lo que ocurra. Por cierto de las dos carreras Javier corre entre Los Mortales, no lo olviden.

Los dejamos con este video