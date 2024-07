El Objetivo es Ser Campeón del Mundo

Desde el CFMoto Aspar Team nos llega esta entrevista a David Alonso, el piloto que representa a Colombia en el campeonato del mundo de Moto3. Su objetivo como el de todos es ser campeón del mundo y no teme decirlo en voz alta. Los invitamos a leerla, para conocer un poco más sobre él y sobre sus aspiraciones.

«EL OBJETIVO FINAL, NO ME ESCONDO, ES SER CAMPEÓN DEL MUNDO»

El piloto del CFMOTO Gaviota Aspar Team David Alonso cerró la primera mitad de la temporada de Moto3 como líder, con 58 puntos de ventaja y con una idea clara sobre lo que quiere en la segunda parte del año, Ser campeón del Mundo.

David Alonso no se esconde. Él mismo lo dice: «no me escondo, el objetivo final es ser campeón del mundo». Por su cabeza no pasa otra cosa en estas semanas de descanso, ni en las semanas de carreras anteriores. Seis triunfos en nueve grandes premios, algo que nunca nadie había logrado en Moto3, le avalan. En un mal día, como en Jerez, es capaz de remontar y terminar undécimo. Y ahora, con once retos más por delante, repasa lo que llevamos de temporada, lo que le queda, y lo que quiere conseguir antes de que la bandera a cuadros caiga en Valencia, el próximo 17 de noviembre.

Ha sido el piloto más fuerte en esta primera mitad de temporada. Tiene seis victorias en nueve carreras y 58 puntos de ventaja sobre el segundo.

Es algo que no me esperaba. Sí que es cierto que desde la pretemporada me preparé bien para este reto y pensé en dar el máximo desde el principio, desde el primer gran premio. Quería intentar empezar con fuerza, pero no pensaba que lo haría de esta manera.

Llegó como líder al parón de verano, pero quedan todavía once retos por delante, más de la mitad de la temporada.

Se dice pronto. Son bastantes grandes premios, significa que está casi todo por hacer todavía. Es bueno volver con tanta ventaja, se agradece todo el trabajo que hemos hecho desde el GP de Catar, pero tenemos por delante un periodo duro. No iremos finalmente a Kazajistán, que era el único circuito desconocido para mí de lo que quedaba de temporada, pero sí que viajaremos a Indonesia, Japón, Australia, Tailandia o Malasia, que son lugares en los que la meteorología y el clima influyen también en las carreras. Puede pasar de todo, serán grandes premios que nos pondrán a prueba, como piloto y como equipo. Seguro que los disfrutaremos.

Nuestra próxima parada es el gran premio de Gran Bretaña, en Silverstone, donde hace ahora casi un año consiguió su primera victoria.

Fue una sensación que no he vuelto a tener, la de la primera vez. Fue bonito e inesperado, porque salíamos de la última posición de la parrilla, y siempre tendré buenos recuerdos de aquel día.

Ese triunfo fue el primero, pero llegaron dos más en las siguientes tres carreras.

Sí, fueron varios circuitos consecutivos en los que logramos buenos resultados. Este año hemos vuelto ya a Barcelona, donde volvimos a ganar, y pronto iremos a Austria, donde me caí cuando lideraba, y dos veces a Misano. Afrontamos esta parte de la temporada con una buena base, pero cada año es diferente y aunque haya ido bien en visitas previas, cada fin de semana empezamos de cero y volvemos a trabajar desde el inicio.

Hablamos de lo bien que ha empezado el año, pero todavía no hemos comentado cuál es su objetivo final.

El objetivo final, no me escondo, es ser campeón del mundo. Quiero ser campeón del mundo de Moto3 y es por lo que lucho cada día. Pasará o no, pero es lo que tengo en mente.

¿Qué hace falta para que pase?

Hacen falta tantas cosas que ni lo sé. Sí que sé que haré todo lo que pueda. A veces parece algo muy complejo, otras veces parece simple. Pero toca vivir el camino pensando en el momento presente y sacando mi mejor versión en cada una de las situaciones.

En su visita a Medellín en el 2023 David compartió con muchos chicos que son igualmente apasionados por la velocidad. Sin ínfulas de grandeza él siempre está presto a compartir un momento con los fanáticos del deporte motor

¿Ha pensado más allá, en la temporada 2025?

Sinceramente, mi vida por ahora es hasta diciembre de 2024, solo estoy centrado en Moto3 y no pienso mucho en el futuro.

Es el piloto referencia de la categoría pequeña. Tiene detrás a los aficionados colombianos, a los españoles y ahora también la comunidad asiática, al formar parte de CFMOTO, está pendiente de lo que hace David Alonso. ¿Qué les diría a sus fans?

Este verano hemos podido visitar China por primera vez, por el CFMOTO Day, y nos hemos quedado impresionados con la pasión que sienten por este deporte. En general, sólo tengo palabras de agradecimiento para todos mis seguidores, porque me apoyan y me animan con mucha fuerza. Es importante tener ese respaldo detrás, me da la motivación para seguir y para dar lo mejor de mí en las carreras.

Vía: CFMoto Aspar Team