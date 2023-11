El nuevo reto de Yamaha y Jonathan Rea en el WSBK

Se completó el test de invierno en Jerez y Yamaha estrenó piloto, recordemos que Toprak ahora está con BMW y Rea pasó al equipo de los tres diapasones. Así tras esta primera ronda de contacto comienza el nuevo reto de Yamaha y Jonathan en el mundial de Superbike.

Andrea Locatelli Y Jonathan Rea completaron el primer test de pretemporada, con miras al 2024. En cifras, les contamos que Rea hizo un total de 173 vueltas en el trazado español, mientras que Locatelli hizo, tan solo, 155.

Fueron dos días de pruebas y ambos pilotos comentaron sobre la salida a pista con sus monturas.

El test ha sido realmente positivo y he disfrutado mucho pilotando mi nueva R1! Hemos tenido excelentes condiciones, especialmente el día 1: la temperatura era más cálida de lo que esperábamos, similar a la carrera y pudimos trabajar mucho. Tenía tres bicicletas para probar diferentes opciones y muchas piezas diferentes. Creo que nunca logramos juntar todo para llegar a la combinación perfecta, pero todavía tenemos mucho tiempo y superamos los principales elementos de prueba.

Es normal que podamos descartar algunos elementos, pero algunos elementos son muy interesantes en el futuro. Completé el test con una simulación de carrera de 20 vueltas que fue muy positiva y creo que cuantas más vueltas doy con la R1, más entiendo cómo se comporta la moto en determinadas condiciones y más confianza puedo ganar. No siento que haya encontrado el límite todavía, todavía entiendo cómo gestionar la última parte de la frenada, pero ya me siento competitivo, ¡paso a paso! Dimos muchas vueltas, alrededor de 766 km y 173 vueltas. Los muchachos lo hicieron bien (muchas gracias a todos los mecánicos porque trabajaron muy duro entre las tres motos, con muchos cambios) y han sido un par de días intensos pero muy valiosos. ¡Una buena manera de cerrar el año 2023! Todo el mundo puede volver ahora y descansar un poco antes de que llegue el próximo test a finales de enero.