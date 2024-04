Este piloto turco llegó al Mundial de Superbike para demostrar su talento. La verdad es innegable la capacidad que tiene para adaptarse a sus monturas, pues ya van tres marcas con las que ha competido y ha logrado muy buenos resultados. El fenómeno Toprak abandonó la seguridad de Yamaha, con la que se coronó campeón, para irse a BMW y ya está dando tema suficiente a los cronistas del WorldSBK.

Tan solo van tres fechas del Mundial SBK 2024 y Toprak parece entender cada día más a su compañera de BMW. Una moto que le ha llevado a cambiar un poco su estilo de manejar con derrapes y frenadas al límite, pero ha valido la pena.

Como les contamos al inicio, se trató de la tercera fecha del campeonato, allí Toprak logró el día sábado un segundo lugar en una carrera atípica donde la lluvia se interpuso en los planes de los pilotos de punta tradicionales, dejando el debutante italiano Nicolo Spinelli, que reemplazó a Petrux en la Ducati privada.

El domingo las cosas fueron agridulces para él, pues en la carrera corta la mejor BMW de la parrilla fue la del piloto de los Países Bajos, Michael Van der Mark, quien fue octavo.

En la segunda jornada de carrera larga del fin de semana Toprak logró hacer una buena carrera, adelantando desde el noveno lugar, puesto que obtuvo tras la SuperPole Race. Así pues debió superar a sus rivales en pista y fue faltando 8 vueltas para el final que el turco se puso a la cabeza de carrera, asegurando así la tercera victoria de la presente temporada.

Es la carrera de casa para Marc Bongers, Motorsport Director de BMW Motorrad, que es de los Países Bajos, por lo que la victoria fue aún más dulce:

Siendo neerlandés, es aún más especial, pero para todo el equipo es absolutamente genial. No sólo Toprak ha sido rápido, también Michael, que ha tenido una magnífica actuación aquí. Es una pena que le hayan penalizado y haya acabado noveno. De nuevo, ¡qué fin de semana! Ayer podíamos ganar, estoy seguro, pero tuvimos problemas en la Superpole Race con el neumático. Toprak ha salido noveno y lo ha hecho perfecto. Ha sido una carrera emocionante. Salir de aquí con una victoria y empezar el año así, me deja absolutamente sin palabras. Hemos traído material nuevo y ha sido magnífico. Qué sensación, ¡otra vez se me saltan las lágrimas! La mayoría del equipo viaja esta noche, así que tendremos que celebrarlo otro día, pero seguro que me tomaré un par de copas. Mañana llevaré a Toprak a Múnich para trabajar en algunos detalles más para la próxima prueba».