Cada que MotoGP va al Circuito de las Américas (COTA), todos pensamos en un rodeo y justamente la marca de Borgo Panigale se dio el lujo de cambiar la historia este fin de semana. Sí, Ducati ganó el rodeo en Texas, en el Gran Premio número 500.

COTA siempre parecía haber sido ajena a las Ducati, pero este paso del 2022, por Austin, cambió todo. Lo primero las clasificaciones, las motos de la marca italiana se apoderaron literalmente de los 5 primeros lugares en la grilla de partida. Jorge Martín con la moto del Pramac fueron los dueños de la pole, seguido por las Ducati oficiales con Miller en segundo puesto y Bagnaia tercero, Zarco era cuarto y Enea Bastianini 5°.

Pero no solo se lucieron el sábado, el domingo apenas se apagaron los semáforos comenzó un nuevo show. La dupla Miller Ducati, salió con toda la energía para quedarse con el primer puesto, superando incluso al poleman. El que pasaba de la dicha a las pesadillas, en su regreso, era Marc Márquez. El español tenía un problema al momento de la largada y eso lo dejaba literalmente en el último puesto de grupo. Así comenzaba un espectáculo en la parte posterior de la carrera, con la remontada de Márquez.

En la punta Jack Miller parecía ir muy seguro hacia el primer cajón del podio, pero nada se escribe hasta que ondea la bandera a cuadros. Justamente la «Bestia» se ponía a tono con sus homólogos de Ducati, con su modelo 2021 y llegaba hasta la punta de carrera. Igualmente Alex Rins estaba en muy buena forma con la Suzuki y de esa manera entraba en la pelea por el podio y no solo por el último cajón, pues superó a Miller y se quedó con el segundo lugar. Así el australiano se tenía que conformar con el último puesto en el brindis con champaña.

Hasta cuándo le duró la dicha a Miller

Bueno no podemos negar que el trabajo de Miller fue bestial, dominó la mayor parte de la carrera, pero a pesar de sus buenas acciones no podía separarse del grupo. Así fue como a 6 giros del final, Bastianini encontró el momento para superar al australiano y desde allí no se le volvió a acercar Miller. Igual pasaría con Rins, que le fue midiendo los movimientos a la Ducati hasta encontrar el lugar justo para superarlo y así en la vuelta final, dio la estocada y se quedó con la segunda plaza.

Al final de la carrera se notaba el gran esfuerzo de Márquez, el mayor pues el menor no terminó la carrera. Llegando a entrar en el top 10, con un muy buen 6° puesto.

Ducati ganó el rodeo en Texas, pero no fue una lucha fácil para Enea que se enfrentó a un duro Miller

Con este nuevo resultado Bastianini se queda con la victoria y vuelve al primer lugar de la general.

Vale la pena compartir con ustedes los puntos de la general. Bastianini tiene 61, Rins 56, Aleix 50, Mir 46, Fabio 44 y Binder 42.

Rins suma otro podio y ahora es segundo en la general

El top 10 quedó así

1. Enea Bastianini – (Gresini Racing MotoGP™)

2. Alex Rins – (Team Suzuki Ecstar) – +2.058

3. Jack Miller – (Ducati Lenovo Team) – +2.312

4. Joan Mir – (Team Suzuki Ecstar) – +3.975

5. Francesco Bagnaia – (Ducati Lenovo Team) – +6.045

6. Marc Márquez – (Repsol Honda Team) – +6.617

7. Fabio Quartararo – (Monster Energy Yamaha MotoGP™) – +6.760

8. Jorge Martín – (Pramac Racing) – +8.441

9. Johann Zarco – (Pramac Racing) – +12.375

10. Maverick Viñales – (Aprilia Racing) – +12.642

No se puede discutir que las Suzuki están listas para luchar por otro título mundial, que Quartararo no la va a tener fácil este año y que Márquez parece haber llegado de nuevo.

Ahora es el turno de llegar a Europa y seguro allí veremos de nuevo muchas acciones para recordar.

Moto2 o la carrera por sobrevivir

Fueron muchos los momentos complicados en la categoría intermedia, así que no se puede decir que Tony Arbolino ganó fácil.

Ni Vietti, ni Canet, ni Beaubier, celebraron el domingo. Todos ellos quedaron por fuera de la carrera, al igual que muchos otros. Como dice el refrán, «en río revuelto, ganancia de pescadores», así fue para los que sobrevivieron.

Finalmente subieron a celebrar Tony Arbolino, Ai Ogura y Jake Dixon.

La categoría chica

Jaume Masia se quedó con la victoria en una carrera donde Dennis Foggia fue segundo y Andrea Migno, tercero.

Así con los resultados actuales Foggia vuelve al primer puesto de la general con 74 puntos.