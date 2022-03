Luego de muchos meses de espera por fin vimos el debut del Mooney VR46 en Doha. Con sus dos pilotos Luca Marini y MArco Bezzecchi, Valentino ha cumplido su sueño de tener un equipo de MotoGP.

Si bien no ha sido un día fantástico en temas de tiempos cronometrados, los dos pilotos han rodado en la pista de Qatar durante las dos sesiones de prácticas libres.

Recordemos que el equipo Made in Tavullia, lleva un par de Ducati Desmosedici GP con la que ambos pilotos, quedaron en la general en los puestos 20 para Marco y el 23 para Luca.

Hay que recordar que Luca, cuenta con la GP22, una moto con la que se espera el joven piloto #10 logre estar en el top 10 de este 2022.

Luca Marini

Un comienzo difícil para este Campeonato, muchas cosas hoy y ahora es importante reiniciar y volver a la normalidad mañana. En cuanto a la conducción, puedo decir que el agarre en la parte delantera es muy difícil, sensaciones completamente diferentes a las de Indonesia. Con la caída en la FP2 no he podido dar muchas vueltas, pero mañana tenemos dos sesiones para mejorar. No cambiaremos mucho la moto, seguiremos analizando mis sensaciones y trabajando en la electrónica. Allí podemos dar un paso adelante.