David Alonso un primer podio épico en Jerez

Un fin de semana que no comenzó de la mejor manera para nuestro representante en el Mundial de Moto3, ha concluido de manera espectacular. Con David Alonso y un primer podio épico que nos sabe a victoria, en la sexta fecha del Campeonato.

Del 16 al podio

La clasificación de David en la pista de Jerez, no fue la esperada por el número 80. Se trata de un circuito que conoce, pero igual la presión, el clima y la moto no siempre coinciden con el piloto para estar al 100%. Así pues Alonso logró clasificarse en el puesto 16.

La largada no fue nada similar a la que vimos en Texas, donde sumó su primeros puntos, pero igualmente le sirvió para conectarse con el grupo delantero y posteriormente ir escalando puestos hasta llegar al primer lugar a un par de curvas del final de carrera. Para ese momento todo a nuestro alrededor se paralizó, solo la pantalla del televisor parecía tener vida, la mirada atónita de nuestra mascota, ante lo que ella debió percibir como un alto nivel de estrés no me sacó de mi sorpresa, pero si bien David no pudo cruzar primero, si se quedó con el segundo lugar. Un primer podio épico en Jerez, algo que seguramente no olvidará, ni olvidaremos nunca.

Desde el puesto 16, largaba David en Jerez, nadie pensaría que llegaría al podio, pero así fue

No vamos a demeritar el trabajo de nadie en el Gran Premio, pues David Alonso luchó de tú a tú con sus homólogos más experimentados y dejó ver que su lugar en el mundial se lo ganó gracias a su talento.

Agradecemos muy especialmente a nuestros colaboradores, Julio e Igor Cano, quienes son los autores de estas fotos exclusivas y a David, por su cortesía con ellos

Sus palabras tras la celebración:

La sensación de estar en el podio es increíble. La carrera ha sido muy positiva. He llegado al grupo delantero, he mantenido la concentración y a falta de ocho vueltas he empezado a pensar que la victoria era posible. No ha sido fácil luchar con pilotos como Ortolá, Masià u Holgado, pero al final he conseguido mi primer podio mundialista y estoy muy contento por ello».

En el grupo de punta, David #80, luchó intensamente para estar entre los primeros

Pro tan solo 34 milésimas Iván Ortolá, se impuso ante David, tras un sobrepaso al límite que dejó ver de qué está hecho el español, ganador del Gran Premio de Jerez. Con él y con Jaume Masía se completó el podio.

El primer colombiano en el podio

Con este resultado, es la primera vez que vemos a un representante colombiano en el podio del Mundial de Velocidad y en Moto3. Recordemos que Yonny Hernández estuvo alguna vez en el parque cerrado, en Estados Unidos, cuando fue el mejor piloto de un equipo privado.

Desde estas líneas queremos celebrar con orgullo el primer podio de David Alonso, un joven talento que nos representa en el mundial de moto velocidad.

Este es el primer podio de David en el Mundial de Moto3

MotoGP

En la categoría reina una bandera roja impidió la salida a Miguel Oliveira, quien al parecer sufrió un fuerte golpe en uno de sus brazos. Por fortuna nada que lamentar, pero esta situación implicó una vuelta larga para Fabio Quartararo quienen una maniobra de adelantamiento desestabilizó al piloto portugués.

Nos sorprendieron gratamente las KTM, con Miller y Binder en una aguerrida lucha que se vivió incluso el sábado en la carrera sprint, que fue ganada por Brad Binder.

Al final la lucha entre las dos KTM y Pecco Bagnaia se decantó por el piloto de Ducati que logró imponerse y llevar una nueva victoria a Italia.

Moto2

Dominio absoluto de Sam Lowes desde la partida hasta el final de la carrera. Con él compartieron honores, Pedro Acosta en segundo lugar y Alonso López en el tercer cajón.

Con más de un año por fuera del primer escalón del podio, Lowes debió estar en las nubes, recordemos que es uno de los más veteranos en su categoría y con tanto joven luchando por un cupo en la terna, esta victoria debe saber a gloria.