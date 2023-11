David Alonso primer test de pretemporada

El ‘rookie’ del año David Alonso ha cerrado el año con una jornada positiva de pruebas en Valencia y con la tercera posición en el test. Alonso ha conseguido su mejor tiempo en la segunda sesión del día, la primera en la que ha participado él. El 1:37.975 que ha logrado le permite cerrar el test solamente por detrás de Dani Holgado, uno de los pilotos con los que ha peleado por la tercera posición final en 2023, y de José Antonio Rueda, uno de sus rivales por el título de debutante del año. Alonso ha completado hoy su segundo día de tests sobre la moto con la que competirá en 2024, tras haberse estrenado en Barcelona en septiembre, y desde el primer momento ha tenido las mismas sensaciones que lograra aquel día. Con un total de 30 vueltas, Alonso cierra 2023 con la confianza de poder lograr grandes resultados la próxima temporada.

Pero no solo David ha rodado con la moto del Gas Gas, pues su nuevo compañero ha estado allí para sentir la moto con la que correrá en el 2024.

Joel Esteban, el joven piloto español, procedente del Aspar Team Júnior, llega a Moto3 con el subcampeonato de la European Talent Cup y la cuarta posición en el JuniorGP a sus espaldas. Hoy ha participado únicamente en la primera de las tres tandas del día (las dos siguientes han sido para David Alonso), con el objetivo de empezar a familiarizarse con los nuevos neumáticos antes de los próximos tests de febrero. Esteban ha completado casi una veintena de vueltas, con un mejor tiempo de 1:39.402 que le deja vigésimo, a dos segundos del tiempo de Holgado.

3º David Alonso 1:37.975 (+0.675, 30 vueltas):

Era un test importante porque teníamos que probar la moto nueva con los neumáticos nuevos, como hicimos en Barcelona en septiembre. Desde el primer momento he tenido las mismas buenas sensaciones de aquella prueba, y he estado muy a gusto con la moto. Hemos podido trabajar en mi ritmo, en solitario, todo el día. Me han servido todas las vueltas que he dado para entender más la moto en cuanto a posición y a geometría, porque cambia con respecto a la que teníamos. Nos vamos con buenas sensaciones de este entrenamiento».