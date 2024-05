David Alonso Listo para Barcelona

David Alonso suma tres victorias en las primeras cinco carreras del Mundial y vuelve ahora por primera vez este año a un trazado donde venció en 2023. Todo está ok para ver de nuevo en acción a nuestro representante en el Mundial de Moto3, Alonso está listo para Barcelona donde podría sumar su cuarta victoria del año.

Alonso Listo para Barcelona 2024

El Gran Premio de Catar parece ayer y ya ha pasado el primer cuarto de un Mundial de Moto3, una cuarta parte de temporada en la que se empiezan a vislumbrar los nombres de los favoritos para el título, de los rivales que buscarán un hueco en el podio final y de los que aspiran a dar la sorpresa o establecerse en el grupo de cabeza pronto. Entre los primeros, Dani Holgado y David Alonso, separados por tan solo un punto después de cinco intensas batallas entre ambos. Acumulan cuatro de las cinco victorias (la otra es del tercero, el neerlandés Collin Veijer) y solamente la mayor regularidad de Holgado le permite estar en esa primera posición que ansía el piloto del CFMoto Gaviota Aspar. Pero todavía es pronto: restan cuatro grandes premios más antes del descanso del verano y algo más de una decena a partir del mes de agosto. Por ello, pilotos de ese segundo grupo que busca un hueco en el podio final, como el propio Veijer, Iván Ortolá o Joel Kelso seguirán presentando batalla este fin de semana en el Circuit de Barcelona – Cataluña.

Joel Esteban a quien vemos en la foto espera brillar en el trazado catalán, al igual que Alonso listo para Barcelona

Al tercer grupo, al de los pilotos que aspiran a dar la sorpresa y establecerse pronto en el grupo de cabeza, se ha unido esta temporada Joel Esteban, que afronta el Gran Premio de Cataluña con la moral alta y la ambición intacta después de sumar hace dos semanas en Francia su mejor resultado en el Mundial. El piloto catalán terminó a dos décimas del podio después de pelear con el grupo durante toda la carrera. Ahora vuelve a casa, a un trazado que tenía a 40 kilómetros de su localidad, El Prat de Llobregat, y donde en su última visita, cuando todavía competía en JuniorGP, subió al podio en la tercera posición. Esteban tiene una doble batalla este fin de semana: terminar como el mejor debutante de la categoría, posición en la que ahora se encuentra situado, con un punto de ventaja sobre el segundo, y volver a pelear con el grupo de cabeza para seguir aprendiendo y creciendo.

Palabras de los protagonistas del equipo Aspar

David Alonso: “Tengo un buen recuerdo de la victoria en Barcelona el año pasado, pero cada año hay rivales nuevos y cada carrera es un mundo diferente. Ahora, por ejemplo, llegamos a un circuito de un estilo totalmente diverso al de Francia. En Barcelona hay que dejar correr la moto, porque tiene curvas rápidas y una recta larga. Será importante trabajar como siempre, desde el primer momento, para estar preparados para luchar con el grupo de delante. En Francia hemos aprendido que las carreras son largas, que hay que tener paciencia y que no hace falta hacerlo todo en la primera vuelta”.

Joel Esteban: “Ya tenía ganas de que llegase este gran premio, por fin compito en casa en el Mundial. En Barcelona no he tenido nunca excelentes resultados, pero tampoco me ha ido mal. Ahora llegamos con fuerzas después de haber peleado por el top 5 en Jerez y de haber terminado cuarto en Francia muy cerca del podio. Mi objetivo este fin de semana volverá a ser el de ser el primero de los debutantes, el poder pelear con los pilotos de delante… y mejorar mi clasificación dentro de la Q2 ahora que estamos más frecuentemente en esa sesión”.